Hollywood prepara huelga contra sector de los videojuegos

El consejo nacional del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunció que sus miembros votarán si están dispuestos a ampliar su huelga a la industria de los videojuegos en caso de que las negociaciones que se emprendan el 26 de septiembre con los empresarios del sector no sean satisfactorias.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La presidenta de la unión, Fran Drescher, aseguró en un comunicado que las conversaciones para un nuevo convenio estaban en un “punto muerto” y que el voto de autorización de huelga era necesario para obtener avances en términos de aumentos salariales y protección ante la inteligencia artificial.



La decisión unánime llega casi un año después de que el Acuerdo de Medios Interactivos del sindicato se extendiera “más allá” de su fecha de expiración, para permitir nuevas discusiones en cuanto a los términos críticos de las necesidades de sus miembros.



(Vea: ‘¡Luces, cámara, acción…!’: actores de Hollywood inician huelga).



Así mismo, Drescher añadió que “¡Aquí vamos de nuevo! Ahora nuestro Acuerdo Interactivo (Videojuego) también está estancado. Una vez más nos enfrentamos a la avaricia y la falta de respeto de los empleadores. Una vez más, la inteligencia artificial está poniendo a nuestros miembros en peligro de reducir sus oportunidades de trabajar. Y una vez más, SAG-AFTRA se enfrenta a la tiranía en nombre de sus miembros”.



Adicionalmente, el director ejecutivo nacional y negociador jefe del sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, afirmó que los artistas de captura de voces y actuaciones que dan vida a los personajes de los videojuegos merecen un contrato que refleje el valor que aportan a la industria multimillonaria del juego.



(Vea: Huelga paraliza a Hollywood y a las plataformas de TV).



“La IA para captura de voz y rendimiento ya se encuentra entre los usos más avanzados de la IA: la amenaza está aquí y es real. Sin protecciones contractuales, los empleadores están pidiendo a los artistas que, sin saberlo, participen en la extinción de su arte y sus medios de vida”, destacó.



El ejecutivo agregó que “sin protecciones contractuales, los empleadores les piden a los actores que participen sin saberlo en la extinción de su arte y sus medios de vida”.



Es por esta razón que los miembros votarán del 5 al 25 de septiembre la autorización de huelga, lo que significa que de tener mayoría, el consejo nacional del SAG-AFTRA podría declarar un paro de labores en caso de que las empresas de videojuegos no “negocien justamente”.



Entre las compañías que se verían afectadas por un paro se encuentran Epic Games (“Fortnite”), Disney Character Voices Inc., “Blindlight” (“Halo”), “WB Games Inc.” (“Mortal Kombat 11”), y otras seis empresas más.



(Vea: Hollywood: pérdidas serían miles de millones).



Vale la pena recordar que el sindicato pide los mismos aumentos salariales para los intérpretes de videojuegos que para los actores de cine y televisión, “un 11% de aumento retroactivo y aumentos del 4% en el segundo y tercer año del convenio, necesario para que los salarios de los miembros se mantengan a la altura de la inflación”.



EFE