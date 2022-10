Este es el nuevo fondo de capital para las fintech que ofrecen crédito

Santiago García, presidente del fondo de pensiones y cesantías Skandia, presentó Impacto, el primer fondo de capital privado en Colombia que combina la analítica de datos y la tecnología para poner a disposición de los inversionistas un vehículo alternativo, que impacta al ecosistema fintech de crédito y a los colombianos con acceso limitado a financiación que estas entidades ofrecen.



De acuerdo con el ejecutivo, es uno de los primeros fondos del país en incluir las métricas ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), permitiendo articular la inversión a objetivos y agendas sociales.



¿Cómo surge la idea de presentar y manejar un fondo de capital para las fintech que ofrecen crédito?



Impacto es el primer fondo de capital privado que se enfoca en fintech de crédito en Colombia y México. Ofrece un beneficio doble, con rentabilidad atractiva para los inversionistas e impacto social en la medida que se convierte en habilitador de fintech que democratizan el crédito en América Latina.



Son productos que no estaban al alcance de los ciudadanos de a pie. Y con este se puede entrar con inversiones desde los $5 millones.



Es un fondo que ofrece la Fiduciaria Skandia, en alianza con el gestor estadounidense Accial Capital Management, con una expectativa de buenos resultados y que apunta a una tasa de retorno del IPC más 7 o 10 puntos porcentuales, lo que sería entre 15 y 17%.



¿Qué otras características tiene el fondo?



Está diseñado para inversionistas de mediano y largo plazo, a tres, cuatro y cinco años. El desempeño no está relacionado con las acciones o los mercados financieros tradicionales. Además, ayuda a diversificar y mejorar los portafolios.



Las distribuciones de los rendimientos serán trimestrales o semestrales. El fondo construye un portafolio para prestarle a fintech que ofrecen crédito a personas naturales o de otras pymes.El dinero, adicional de la rentabilidad, también genera impactos de tipo social.



Adicionalmente es un fondo que tiene metas ambiciosas para 3 y 5 años. En el primer año tener un tamaño de $50.000 millones a $100.000 millones y llegar incluso a los $500.000 millones.



Skandia pone un capital semilla de $25.000 millones pues creemos en eso.



¿Cómo les ha ido con la volatilidad de los mercados del dólar y las acciones?



Este año se ha presentado bastante volatilidad, pues las acciones internacionales y la renta fija han estado presionados por los incrementos de las tasas de interés en todos los países y especialmente en Estados Unidos.



Pero las inversiones en el mercado financiero son de largo plazo, aunque a pesar de eso los resultados siguen siendo positivos. Estos momentos de entrada son atractivos pues se crean oportunidades interesantes. Las tasas son atractivas y para los de largo plazo las valoraciones son interesantes.



¿Qué opina de las ideas que ha adelantado como candidato y ahora como presidente Gustavo Petro sobre la futura reforma pensional?



Es un tema que trabajamos de la mano del gremio, pero no hay un proyecto real para poder pronunciarnos. Lo que hemos hecho es invitar al gobierno y los actores a crear mesas técnicas para analizar con mucho rigor, pues lo que está en juego son los recursos de los pensionados y los afiliados al sistema.



El modelo pensional actual es susceptible de mejora y alcance pero lo importante es que el sistema sea sostenible y que no suceda que por generar beneficios en el corto plazo se pongan en peligro las futuras pensiones de la gente joven.



Esas mesas de trabajo deben ser técnicas y rigurosas, y repito, que se enfoquen en proteger el ahorro de los más jóvenes.



¿Cómo han sido las experiencias internacionales que se han presentado en materia de reforma pensional?



China ya va en esa dirección, con modelos de capitalización individual, en el que cada persona construya su ahorro y hay algún elemento de solidaridad para quienes no pudieron cotizar o no tuvieron un empleo estable que les permitiera construir una base de ahorro.



Acá en Colombia es positivo el modelo del fondo de garantía de pensión mínima, pero definitivamente el mundo va a hacia ese modelo de capitalización individual.



No obstante, también es necesario reconocer que un sistema pensional obligatorio no es suficiente y es necesario balancearlo o complementarlo con sistemas voluntarios de ahorro.



En Estados Unidos existen muchos mecanismos para ahorrar y con beneficios tributarios y también para estimularlo desde las empresas.Ese complemento es importante, en el que participan empleados y empleadores.



¿Cómo analizan los efectos que produciría la reforma tributaria que actualmente está en discusión y aprobación en el Congreso de la República?



Vemos con preocupación que se pueda afectar el ahorro de los colombianos. Se afectarían los beneficios del ahorro voluntario y en el largo plazo eso es malo.

Ojalá haya una reflexión a conciencia y se revise y en cambio haya incentivos a los ahorros voluntarios que están para la vejez, la vivienda y la educación de los hijos. No es una buena idea castigar el ahorro de los asalariados.



Nosotros, particularmente en Skandia, seguimos innovando y buscando cosas novedosas y con oportunidades de inversión, que además le den desarrollo al país.



