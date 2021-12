‘En el 2022 vamos a recuperar la velocidad de expansión’

Archivo particular

Álvaro Navarro, gerente comercial de Smart Fit, dice que la plataforma virtual Smart Fit Go se fortalecerá.

La cadena de gimnasios Smart Fit anuncia que el año entrante la cadena recuperará la velocidad de expansión por lo que espera sumar 25 sedes más en el país.

(Smart Fit celebra su quinto aniversario en Colombia).

Así lo anuncia su gerente comercial, Álvaro Navarro, al tiempo que confía en que en el 2022 se pueda llegar a la recuperación plena y reconoce que en esta actividad, el modelo híbrido que combina lo virtual con lo presencial también es parte de la nueva realidad del negocio.

¿Abrieron nuevos locales este año?

Sí, abrimos en Bello (Antioquia), Barranquilla, Bogotá y Sincelejo. También inauguramos en Cúcuta, una nueva ciudad.

¿Estaban pendientes del 2020?

En el 2020 teníamos un plan de expansión bien agresivo, con 25 sedes, de las cuales no pudimos hacer ni el 20%. Este año estuvimos concentrados en la recuperación y la estabilización y por eso fue más lenta, pero es positivo el balance porque hemos recuperado los clientes. Obviamente el impacto del 2020 no será del todo recuperable.

(¿Por qué los gimnasios están tan adelantados en la vacunación?).

Por eso planeamos las 10 nuevas sedes al cierre de este año y en lo que queda de este mes esperamos abrir cinco.

¿Cuáles son las perspectivas?

Con esta base un poco más estable, viendo el 2022 con una población vacunada y con unas medidas ya muy homogenizadas y optimizadas y una economía que tiende a una reactivación, el otro será un año en el que vamos a recuperar la velocidad de expansión que traíamos.

¿Cómo van a recuperar esa velocidad ?

Este 2021 vamos a terminar con unas 115 a 118 unidades operando en el país. Nos seguimos afianzando como la cadena más grande en Colombia. Y para el 2022 son 25 unidades más, eso puede representar cerca de US$40 millones. En lo que llevamos acá Smart Fit ha invertido más de US$120 millones y la idea es seguir aumentando esa bolsa de inversión.

¿Piden carnet de vacunas a los usuarios?

El Gobierno expidió el decreto para que las alcaldías lo exijan. Nos estamos ajustando a lo que dispone cada ciudad. Por ejemplo, en Bogotá rige solo para eventos, restaurantes, pero no están incluidos los centros de acondicionamiento físico.

(‘Nos esforzamos por mantener los precios prepandemia’).

Entonces nosotros no estamos obligados a solicitarlo. Así que seguimos con aforos y distanciamiento.

¿Y cuándo esperarían operar a plena capacidad?

Esto no solamente depende de lo que uno desearía, ojalá estuviéramos al 100% sin que signifique un riesgo para nadie, pero entendemos que es una situación atípica. Estamos muy atentos a las regulaciones y sabemos que la intención del Gobierno es que la reactivación económica sea al 100%, lo más pronto posible. Entendemos que la medida de exigir el carnet de vacunación en algunos eventos, servicios y lugares está enfocada a motivar a que la mayoría de nosotros estemos vacunados y así tener la inmunidad de rebaño que tanto esperamos. Entonces, ojalá esto suceda lo más pronto posible.

Estamos dispuestos a ayudar en ese proceso, no es simplemente pensar en la reactivación sino tener una reactivación segura para todos.

¿Están lejos de tener los indicadores del negocio en niveles de 2019?

Digamos que vamos bien para llegar a los mismos niveles del 2019, que fue muy bueno para nosotros. Y creemos que desde mitad de año este 2021 empezó una tendencia positiva, en alza cada mes. Creo que el próximo va a ser ese año en el que vamos a alcanzar el punto ideal. Estamos positivos.

¿Han aumentado precios?

No hemos hecho aumentos. Incluso, hemos aplicado una reducción en algunos sitios. Obviamente, para el 2022 vendrán las evaluaciones pero la idea es mantenernos en el precio más justo con la mejor relación costo-beneficio que existe en el mercado.

¿Se nota más interés por ir al gimnasio?

Se ha generado más interés en las personas por la actividad física, no solamente en gimnasios sino en espacios abiertos y en sus casas. Hay una tendencia marcada en la gente a tomar hábitos que le signifiquen bienestar. La tendencia viene con fuerza, lo vemos en nuestras ventas desde junio para acá con la progresiva mejora de la confianza del consumidor. Eso nos llena de optimismo.

¿En el gimnasio se práctica el modelo híbrido como en la oficina?

La virtualidad llegó para quedarse, nos enseñó que hay muchas formas de optimizar nuestro tiempo y nuestra interacción y el ejercicio no es la excepción. Durante la pandemia, para mantener contacto con nuestros usuarios desarrollamos una plataforma digital de entrenamiento gratuita llamada Smart Fit Go. Es la más grande en español de Latinoamérica, hay más de 4.000 contenidos en la biblioteca, con un sin número de especialidades y de profesionales que están ahí para que, por demanda, cualquier persona lo pueda aprovechar. Lo vamos a empezar a comercializar a personas que no son de Smart Fit en un costo bajo, con el modelo de suscripción.

¿Cómo está la presencia en Latinoamérica?

Smart Fit hizo la apertura de la sede número 1.000 en Latinoamérica.

Smart Fit es una cadena de centros de acondiciona- miento físico que está en 14 países y la semana pasada abrimos en México ese centro.

Esto nos consolida como la más grande de Latam y la número tres en el mundo.

Creo que es importante porque es un respaldo y todo un know how que hay detrás en nuestra operación que no solo es en Colombia.

En total en la región Smart Fit cuenta con más de 2 millones de usuarios entrenando en nuestras sedes.

¿En ese contexto, qué representa Colombia?

Es el tercer país en importancia en nuestra operación y negocio. Primero están Brasil y México. Es bien importante para la marca.

Constanza Gómez G.