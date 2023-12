En diciembre, Smart Fit programa la inauguración de 11 sedes

La cadena de centros de acondicionamiento físico Smart Fit se ha fijado la meta de abrir 11 nuevas sedes en Colombia en los últimos 31 días del 2023. Así podrá superar los 160 en total.



David Raya, su presidente, explica la fórmula para el crecimiento del negocio este año y las proyecciones con la apertura de 20 puntos más en el país.



¿Cómo va Smart Fit?



Este 30 de noviembre inauguramos la sede número 152 en Colombia, en el municipio de Zipaquirá. Seguimos creciendo por todo el país y este año hemos llegado a varias ciudades. No estábamos en Florencia y entramos a mitad de año y en lo que resta del 2023 vamos a llegar a Cartago e Ipiales.



¿Significa que coparon las ciudades principales?



No. Lo que pasa es que el desarrollo de centros comerciales en las ciudades principales no va al mismo ritmo de nuestro crecimiento, entonces hemos sido más pacientes y estamos aprovechando las oportunidades en las intermedias. Pero por ejemplo en Bogotá estamos creciendo también, en lo que resta del año tenemos planes. Hace unas semanas abrimos en Plaza Imperial. Y vamos a tener otra sede en Villa del Río y otra en el occidente. Y la próxima semana será la apertura en San Javier, en Medellín.



¿Ya tenían presencia en ciudades intermedias?



Sí, creo que hoy el 70% de la expansión está en las ciudades principales y el resto en las intermedias. Y vamos a seguir así.



¿Con cuántas sedes terminarán el año?



Si contamos los últimos 12 meses hemos abierto 20 sedes. Pero solamente en 2023 ya inauguramos nueve y la expectativa es llegar a 20 puntos en total este año. La expectativa es inaugurarlas antes del 31 de diciembre.



¿Cuál es el motivo de abrir en diciembre? ¿Tener más puntos para enero cuando la gente se interesa más por ir al gimnasio?



Es más circunstancial que eso, aunque sí es cierto que la mejor época para el mercado es enero. Este año pasó algo que no había pasado en años anteriores, por el clima financiero y político que se vivió entre el último trimestre del 2022 y el primer trimestre de este año, los arrendadores estuvieron posponiendo proyectos. Y realmente se empezaron a liberar entre el segundo y el tercer trimestre.



¿Será que, entonces, se disipó la incertidumbre?



Creo que ha bajado bastante. Lo que hemos escuchado de arrendadores, proveedores y aliados comerciales es que, aunque el comercio ha tenido unos resultados inferiores a los del año pasado, el hecho de que se hayan estabilizado las tasas con una perspectiva de que van a bajar, y la forma cómo se han desarrollado los temas políticos, son situaciones que han dado cierta tranquilidad.



La gente está retomando proyectos que había pausado.



¿Y ustedes cómo perciben al consumidor preocupado por su bolsillo, teniendo en cuenta que el gimnasio no es un gasto indispensable?



Eso depende sobre la generación de la que estemos hablando. Para los Millennials, para la generación Z y la Alfa, es parte integral de su rutina y no lo ven como algo adicional que pueda dejar de usar. Lo asimilamos con el celular.



Y en el caso de las generaciones arriba de los Millennials, el tema cambió después de la pandemia porque muchas personas empezaron a preocuparse más por mejorar su bienestar, su salud y su condición física.



No hemos visto caídas en las compras de nuevas membresías y lo que sí hemos visto es un aumento en la frecuencia. Cada vez nos visitan más veces al mes nuestros usuarios.



¿Qué cifras reflejan esa situación?



En toda Latinoamérica tenemos 4,1 millones de usuarios. En el último año, hemos crecido un 10% en número de sedes, incluyendo Colombia, y nuestra base de usuarios ha crecido 18%. Eso da una idea de cómo se está moviendo el mercado y de que realmente la gente es más consciente para ejercitarse. Las cifras de Colombia son un reflejo de las del grupo. En los países donde estamos, en el último año, al tercer trimestre, nuestros ingresos crecieron 49% si se compara contra igual periodo del 2022. Colombia es el 12% de la compañía que suma 1.300 sedes.



¿Cuál es la fórmula para crecer?



Son varias cosas. Está el crecimiento de sedes y luego el aumento de usuarios. Adicional, tenemos el plan básico y el Black que permite ir a todas las sedes en Latinoamérica. La proporción de los segundos ha venido creciendo.



También venimos trabajando en servicios adicionales que el usuario quiera contratar. Estamos por lanzar un servicio que está dentro de nuestra aplicación donde se pueden tener asesorías virtuales y entrenamiento.



¿Cuáles son las expectativas para el 2024?



Somos una empresa muy ágil y podemos ajustarnos a las realidades del mercado de manera muy rápida. En el 2022 logramos abrir 25, este año lo ajustamos a 20 y nuestra expectativa es llegar a ese número también en 2024. Eso no implica que si las condiciones económicas siguen mejorando, pensemos en hacer un plan de expansión más ambicioso y más alineado a lo que hicimos en el 2022.



