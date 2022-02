Smart Fit responde a caso de agresión física en una de sus sedes

En las últimas horas, Paola Tovar, una joven de 23 años, denunció que un sujeto la había agredido tras haber tenido una discusión por una máquina en una de las sedes de Smart Fit en Bogotá.

El hecho se habría presentado en la sede de Chapinero el pasado lunes 14 de febrero. Allí se encontraba Jefferson Alexander Otálvaro, el presunto agresor y quien aseguró que había sido agredido primero.

Tovar cuenta que ella Otálvaro llegó a la zona de máquinas donde ella se encontraba y empezó a usar una que ella estaba utilizando sin haberle preguntado. En ese momento, comenzó una discusión con insultos entre ambos.

En medio de la pelea, Tovar afirma que el sujeto le pegó con un Iphone 13 y le causó heridas en su rostro y la cabeza.

En las fotos y videos compartidos por Tovar se puede ver una parte de la discusión. Se observa que Tovar se abalanza sobre el hombre y, posteriormente, este la golpea con su teléfono celular.

En las imágenes también se ve que la joven tuvo que recibir atención médica por parte del personal del gimnasio. Luego llegó la Policía al lugar y Tovar fue trasladada a un hospital en el cual le cogieron puntos en la herida de la cabeza.

“Cabe aclarar, al chico me dicen que con las uñas le agredí bastante la cara. Pero no considero que eso sea motivo para hacer algo de tal magnitud”, contó la joven.



De acuerdo con la joven, Otálvaro le habría hecho comentarios xenófobos por ser costeña.

LA VERSIÓN DE JEFFERSON OTÁLVARO

El sujeto señalado de ser el atacante, aseguró que cuando Tovar se acercó a pedirle la máquina, él le dijo que esperara a que él terminara. Después se habría dado la discusión, en la que asegura la joven le rasguñó el rostro en varias ocasiones.

“Mi reacción fue tomarle la mano y apartarla”, afirmó

Según Otálvaro, él reaccionó con su celular después de que la joven se lanzó a atacarlo.

“Esta persona se decidió a abalanzarse para escupirme y, por el contexto mundial de esto del covid, mi reacción fue alejarla y cuando la alejé le pegué en la cara. (Luego) Ella se levantó de la máquina y se abalanzó. Yo tenía mi celular en la mano, porque estaba grabando todo lo sucedido y le provocó un golpe a la señorita”, señaló.

SMART FIT RESPONDIÓ

La cadena de gimnasios aseguró que condena y rechaza cualquier acto de violencia y aseguró que ya contactó a las personas implicadas y a las autoridades para otorgar el material probatorio de lo ocurrido.



“Como empresa reprochamos y condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano”, dice un comunicado publicado en las historias de Instagram de Smart Fit.

A su vez, afirmaron que contactaron a las víctimas y colaborarán con todas las pruebas necesarias para el proceso judicial. "La norma nos obliga a solo entregar cualquier tipo de material probatorio a las autoridades una vez estas realicen la solicitud oficial”, se lee en la declaración de la empresa.

PORTAFOLIO