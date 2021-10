Smurfit Kappa, entre la alta demanda y la escasez de papel

La operación de Smurfit Kappa, compañía especializada en la fabricación de empaques a base de papel y cartón, enfrenta una particular coyuntura en el país.

Por un lado, las consecuencias de la alta demanda por el impulso que ha tomado la reactivación económica y, por otro, la escasez de materia prima y los problemas logísticos que se presentan en el mundo.



Además, siente los efectos del paro nacional por la parálisis de la producción por más de un mes y el aplazamiento de inversiones que buscaban aumentar la capacidad instalada. Así lo explicó a Portafolio Álvaro José Henao, presidente de Smurfit Kappa para Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe.



¿Qué ha pasado estos meses después del paro?



Desde el punto de vista de Colombia hay algo muy bueno y es que estamos teniendo unos crecimientos en la economía, que nosotros vemos en el consumo de cartón corrugado, de dos dígitos comparados con el 2019.



¿A qué se debe?



Es producto de que nuestros clientes que son la mayor parte de la industria del país, están creciendo de una manera tan significativa que nosotros no hemos visto nunca, especialmente en los últimos tres meses. Estamos obteniendo récords de volúmenes, los clientes están vendiendo muchísimo.



¿En qué sectores se nota?



Alimentos está creciendo, y el agrícola y sus exportaciones. Por ejemplo, el aguacate y las flores. El área industrial también.



¿Y qué le preocupa?



Tenemos esa parte buena pero no es perfecta porque está enmarcada en una gran problemática de suministro de todos los insumos, lo que hace que haya una escasez de los productos para entregarle a los clientes. No somos ajenos a lo que pasa en todas las cadenas de suministro. En este momento en el mundo hay escasez de papel y eso se traslada a Colombia.



¿Desde cuándo?



Eso no comenzó hoy. Empezó con la pandemia, las grandes compañías papeleras del mundo decidieron suspender inversiones y nosotros hicimos lo mismo. Teníamos dos ampliaciones grandes de máquinas en Jumbo y en Barranquilla, por US$30 millones, y apenas llegó la crisis sanitaria todo paró porque no había a quién venderle.



Y resulta que una vez pasada la cuarentena estricta la economía empezó a mejorar y en el mundo ocurrió otro fenómeno y fue la alta demanda de comercio electrónico en las grandes economías, lo que incrementó el consumo de papel. Eso apretó el mercado.

¿Y qué pasó en Colombia?



Nos pasó lo mismo. No por el volumen del comercio electrónico, sino que a medida que fueron abriendo la economía empezó a mejorar y decidimos retomar las inversiones para el 2021, pero llegó el paro. Y a nosotros, en particular, en Yumbo nos afectó, mes y medio de producción de papel se nos desapareció.



Y cuando arrancamos el objetivo era recuperar los inventarios pero no lo hemos logrado por la dinámica tan grande de la economía. A tal punto, que nos tocó aplazar las inversiones para el año entrante.



¿Y cuándo van a entrar a operar las máquinas?



Van a entrar el otro año y eso nos va a poner en una situación mucho más cómoda. Y eso, combinado, con importaciones de papel, debe dar una mayor flexibilidad.



¿Están cumpliendo a los clientes?



Sí, pero de una forma muy apretada, es decir, no necesariamente estamos pudiendo despachar exactamente en la fecha que es, pero les estamos cumpliendo.

La gran oportunidad es que les va tan bien que nosotros, a veces para atenderlos, nos toca organizarlos para que nadie se vea afectado y no es tan fácil.



