Spia es multada por Supertransporte por deficiencias en servicios

La Superintendencia de Transporte, a través de la Dirección de Investigaciones de Puertos, sancionó en primera instancia con una multa de $2.285 millones, a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (Spia) en Buenaventura.



La medida fue adoptada por no tener continuidad en los equipos de trazas o escáneres y por deficiencias en la prestación del servicio público portuario en Buenaventura.



“La eficiencia en el servicio portuario se debe en gran medida a la continuidad de sus operaciones, por lo tanto, la Superintendencia de Transporte hace un seguimiento riguroso a los puertos y sus actividades, pues de eso depende el desarrollo económico del país y una prestación óptima de este tipo de servicio público las 24 horas, todos los días del año”, dijo la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias.



Y es que mediante la Resolución No. 8862 del 30 de agosto de 2021, la Dirección de Investigaciones de Puertos abrió investigación y formuló cargos porque presuntamente las medidas adoptadas por Spia no fueron suficientes.



Esto para garantizar que, durante el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2020, los dispositivos de trazas estuvieran a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de los servicios que provee la terminal, con lo cual se afectó la continuidad y eficiencia requerida en la prestación del servicio.



“Para la Supertransporte es claro que a pesar de que Spia tomó medidas y realizó las gestiones que consideró necesarias para mitigar las fallas presentadas en los equipos de trazas, los mismos estuvieron fuera de servicio en el lapso comprendido entre junio y noviembre de 2020”, dice.



Es así como este hecho representó un problema para las autoridades de control, pues al no contar con los equipos requeridos para realizar las inspecciones, tuvieron que asumir cargas adicionales.



