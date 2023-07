Sodexo Beneficios e Incentivos se renueva y ahora se llama Pluxee

Sodexo Incentivos y Beneficios adopta el nombre de Pluxee y empieza un plan en Colombia enfocado en más que duplicar sus 8.000 clientes y 350.000 beneficiarios. Manuel Colmenares, gerente general de la empresa, explica los motivos del cambio y las perspectivas del mercado.



¿Cuál es el cambio?

Sodexo Beneficios e Incentivos y Sodexo OnSite eran hermanas dentro del mismo grupo francés y lo que estamos haciendo es cambiando la primera a Pluxee, como es el nombre de nuestra nueva marca.



La otra compañía presta servicios dentro de las instalaciones del cliente en varios ámbitos: alimentación, mantenimiento, limpieza y servicios técnicos un poco más avanzados y seguirá siendo Sodexo.



¿Y a nivel global?

​

El grupo se sigue llamando Sodexo. Sin embargo, hay un anuncio público y es que en el 2024 Pluxee será independiente del grupo. Va a mantener los mismos accionistas, pero se va a cotizar de forma separada en la Bolsa de París.



¿Qué motiva el cambio de marca?

​

Nos dedicamos a brindar soluciones a las empresas que mejoran la calidad de vida de los colaboradores y que sirven, entre otras cosas, a fortalecer el compromiso y la identificación que tienen los colaboradores con su empleador.



Con esta nueva marca buscamos un posicionamiento especializado en lo que tiene que ver con incentivos y beneficios para las personas. Antes se generaba una confusión con la otra línea de negocio, pese a que son organizaciones separadas.



¿Siguen los bonos?

​

Hoy en día son tarjetas y otros medios de pago que siguen siendo redimibles en supermercados, pero también en otro tipo de comercios como restaurantes. Tenemos otra gama de productos como incentivos, por ejemplo dotación y útiles escolares, entre otros.



¿Cuáles son los indicadores hoy?

​

Somos los líderes en Colombia, donde operamos desde hace más de 30 años. A nivel nacional, nosotros tenemos 8.000 clientes y más de 50.000 comercios en los cuales se pueden canjear nuestros productos y servicios.



Van desde supermercados, restaurantes, cadenas de comida rápida, sitios de suministro de alimentos más especializados como los fruver, tiendas al por mayor y estaciones de combustible.



Y tenemos más de 350.000 beneficiarios que son los que finalmente utilizan de forma frecuente y recurrente nuestras tarjetas y nuestros productos digitales. Algunos - que son la minoría- manejan los bonos de papel.

¿Y cuáles son las metas?

​

Colombia en los últimos tres años viene con un crecimiento doble en términos de nuestros ingresos y nuestro margen operativo. Aspiramos mantener ese crecimiento por los próximos cinco años.



Igualmente, pensamos también más que duplicar nuestra cantidad de beneficiarios y de clientes que compran y utilizan nuestros productos de forma recurrente.



¿Dónde ven las opciones de crecimiento?

​

Sigue siendo un foco importante nuestro negocio tradicional. Es decir, las empresas que compran nuestro catálogo de productos y servicios para sus colaboradores, incluyendo el bono canasta, el bono regalo y las soluciones de dotación que son las más conocidas.

Sin embargo, estamos haciendo una apuesta y una inversión importante en la solución para el manejo de los trabajadores independientes.



Tenemos una masa muy importante de personas que trabajan por sus propios medios, pequeñas y medianas empresas.



Nosotros ofrecemos una plataforma tecnológica que les permite a las empresas manejar todos los cálculos de pago de forma automatizada y le permite a la persona natural que le presta el servicio a tener un proceso sistematizado con el pago y la constancia de aportes a la seguridad social para poder ser atendida en las EPS.



Con esto, se automatiza todo el flujo para beneficiar a ese trabajador que es independiente y se simplifica el proceso en el cual la empresa tiene que pagar esa contraprestación por los servicios.



¿Se mantienen los beneficios tributarios por los bonos?

​

Sí. El Estatuto Tributario tiene la figura de los bonos alimentación como una forma de entregar un beneficio que no tiene carácter salarial y que, por no tenerlo, no está sujeto a estas contribuciones ni al impuesto sobre la renta.



Eso se mantiene y a partir de la última reforma fiscal que se dio, que entró en vigencia este año y que va a aplicar para la declaración de renta que todos tengamos que hacer en el año 2024, las deducciones bajaron de forma importante y esto lo que hace es que cada vez más los empleadores nos pidan revisar cómo ofrecer un beneficio de alimentación porque hay una carga tributaria mayor.



Entonces se trata de un tema que es cada vez más relevante para las empresas que nos contactan para buscar formas alternativas de recibir compensaciones que les disminuyan a las personas el impacto de esta decisión.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio