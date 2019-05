Solo 10% de las mipymes locales exportó en el primer trimestre

En los resultados del primer trimestre de este año, el número de mipymes participantes de la encuesta realizada por Acopi incrementó en cinco, comparado con el mismo periodo de 2018, totalizando 230 empresas del segmento.



Dicha cifra es relevante si se revisa la cantidad de micro, pequeñas y medianas compañías que dijeron haber exportado durante el periodo en mención. Este grupo disminuyó en casi la mitad respecto a lo registrado en el primer trimestre de 2018, pues pasaron de ser 41 a 22 las que vendieron en el exterior, en los primeros tres meses del 2019.

Lo anterior evidencia que únicamente 10% de las mipymes dijo haber exportado, cifra que presentó variación negativa, pues en el mismo periodo de 2018 dicha cifra fue de 19%.



De acuerdo con Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, es importante que las empresas tengan como estrategia la exportación, pues esto les exige sofisticarse mucho más, tener estructuras más fuertes e incluso hacerles ajustes a sus productos y entrar en un proceso de innovación y mejora continua.



La directiva añadió que “hay que hacer un gran esfuerzo, no solamente desde el lado del sector empresarial, sino de la misma institucionalidad”.



En este aspecto resaltó que “la meta que se estipuló en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la estrategia o bandera del presidente Iván Duque en profundizar en los Tratados de Libre Comercio (TLC) es el camino y hay que seguir inyectando los recursos necesarios para que otros instrumentos fortalezcan que esto sea una realidad”.



Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, aseguró que están realizando un gran esfuerzo para inspirar a los empresarios a exportar, mostrándoles que tendrían hasta 40% más de ingresos y que, al obligarse a innovar en productos y a estar a la vanguardia en tendencias, ganan competitividad.



Además, “aseguran el futuro de su empresa al disminuir el riesgo de depender de un solo mercado”, agregó Santoro.



Referente a los principales motivos que impidieron la exportación de las mipymes en el primer trimestre –según el documento de Acopi– se encontró que 26% están centradas en el mercado local y 23% no tiene un producto o servicio exportable.



Otra de las razones por las que no están exportando es que no tienen clientes o contactos en el exterior, les faltan recursos financieros y dicen que vender fuera de Colombia no está dentro de su objeto social. Estos tres últimos argumentos corresponden a 17%, cada uno.



Otro de los resultados arrojados por la encuesta son los principales destinos adonde venden al exterior las micro, pequeñas y medianas empresas del país.



En primera posición se encuentran los territorios de América Latina que no hacen parte de la Alianza del Pacífico con 35%, seguido por Norte América con 28%, Alianza del Pacífico con 23% y, por último, Europa con 8%.



APUESTAS DEL GOBIERNO EN ESTE SEGMENTO



Según ProColombia, entre las estrategias que se vienen desarrollando, para facilitarles el proceso exportador a los empresarios está el programa ‘Estado Simple, Colombia Ágil’ que permite simplificar, digitalizar y eliminar trámites.



Otra de las herramientas que provee el Gobierno es ‘Export Access’ con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la cual se pueden conocer los requisitos no arancelarios de exportación para más de 5.000 códigos multisectoriales en cinco países de origen y nueve de destino. Asimismo está ‘Futurexpo’, que incluye jornadas por todo el país para mostrar las ventajas de exportar y ‘Mentor Exportador’, ayudando a las empresas a crear su área de comercio exterior.



Para Saúl Pineda, viceministro de Desarrollo Empresarial, el Mincomercio están trabajando en un plan activo para el aprovechamiento de los TLC en todas las regiones del país en sectores con potencial, para el desarrollo exportador de las pymes.



COYUNTURA ECONÓMICA



Los empresarios que participaron en la encuesta siguen siendo prudentes respecto a temas relacionados con inversión y empleo. Según las cifras del sondeo, el 43% de las mipymes espera aumentar la inversión, en tanto que 41% mantendrá su nivel actual y 16% la disminuirá. En términos de empleo, 52% prevé mantener su planta de personal, 39% cree que la incrementará y 9% considera reducirla. En aspectos generales, según Acopi, los consultados tienen expectativas positivas para este año, ya que 55% proyecta que la producción aumente, y en ventas, 69% de los empresarios esperan que estas se incrementen.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com