‘Solo en 2023 volveríamos al nivel de viajeros de 2019’

El aire de las cabinas de los aviones es 99,99% puro y libre de bacterias. Además, este se renueva cada dos minutos, lo que reduce al máximo el riesgo de contagio de covid-19. Con este mensaje, Airbus, el fabricante europeo de aviones, busca recuperar la confianza de los viajeros respecto a la seguridad de usar este medio de transporte para movilizarse por el mundo.



Arturo Barreira, presidente de Airbus, para América Latina y el Caribe, habló con Portafolio sobre el futuro de los fabricantes de aeronaves y de la industria.}



¿Cuál ha sido el impacto de la crisis para ustedes como fabricantes de aviones?



Estamos en una crisis sin precedentes. Efectivamente, algunos países están intentando salir de la parálisis y de su problema de salud pública, y entrando en un periodo de confianza. Nosotros hemos tomado una serie de medidas. La primera es proteger la salud de nuestros empleados.



Airbus es una pequeña parte de la cadena en esta industria. Nosotros no fabricamos todo el avión, sino que muchas partes vienen de otras compañías. Entre todos, hemos trabajado para balancear la oferta y la demanda. También hemos decidido protegernos financieramente acudiendo a líneas de crédito especiales para sostener la compañía.



¿Pero han bajado la producción?



Sí. Desde hace tres meses disminuimos un tercio la producción porque la demanda se redujo.



¿Las aerolíneas han suspendido pedidos?



Hasta el final del mes pasado habíamos entregado unos 160 aviones a 57 clientes. Seguimos entregando aviones. Lógicamente ha habido problemas de entregas porque las aerolíneas ven el futuro menos positivo que a comienzos de año.



Tenemos compromisos de compra y entrega de más de 7.000 aviones en los próximos 10 años, es decir al 2030. En total estábamos produciendo 75 aviones mensuales y hoy estamos fabricando 33% menos.



¿Qué aerolíneas colombianas tienen pendientes pedidos de aviones Airbus?



Tenemos vigentes pedidos de Avianca (88 unidades) y Viva Air (35), que se entregarán próximamente.



¿Cuánto tiempo se tomaría la industria aérea en volver a cifras del 2019?



Si nos referimos al volumen de tráfico, lo que vemos es que a esos niveles solo se llegaría en el 2023, según estudios de diferentes organismos.



¿Cómo lograr que los viajeros confíen en que no se contagiarán de coronavirus debido a la aglomeración que se registra en los aviones?



La seguridad de los viajeros es lo más importante para nosotros. No se trata solo de lo que suceda con las aeronaves en los vuelos. Hemos trabajado durante mucho tiempo en el tema de la calidad del aire interior, para que este sea apropiado, puro y libre de sustancias tóxicas y bacterias.



¿De qué nivel es la calidad del aire dentro de un avión con todos sus pasajeros respirando y hasta estornudando?



A 10.000 metros de altitud, el aire exterior es de poca presión, baja humedad, libre de bacterias y virus. En la cabina, el aire pasa por unos filtros HEPA, por sus siglas en inglés (High Efficiency Particulate Air), que tienen una eficiencia del 99,99%. Estos filtros son los mismos que se utilizan en las salas de cirugía o en los quirófanos.



De igual manera, el aire exterior se toma y se comprime, se filtra, se acondiciona a la temperatura adecuada, y se mezcla 50%-50% entre el aire exterior y el reciclado, y ese es el que va a la cabina de pasajeros del avión. Este aire circula de arriba para abajo, debido a que los extractores y las salidas están en el piso, lo que indica que no hay movimiento horizontal, y eso evita que se expanda, pues los chorros de aire siempre van de arriba a abajo. Al interior de un avión se renueva cada dos minutos, mientras que en una oficina cualquiera se toma 20 minutos o más. La frecuencia de aire nuevo garantiza que no haya contaminación.



¿Eso significa que el aire es tan puro que ni siquiera se necesitaría tapabocas?



Y creo que en esta pandemia debemos hacer una combinación de cosas. El riesgo no está en el avión, quizás tampoco en el aeropuerto sino en toda la cadena del transporte. Si a una persona le da más confianza tener tapabocas, es una buena manera de protegerse. Tras la reanudación de vuelos, para llegar a algunos países y ciudades es obligatorio usar tapabocas, como sucede con Miami, por ejemplo. Eso me parece bien porque es preventivo.



Para manejar el distanciamiento ¿Airbus está pensando en fabricar aviones con un menor número de sillas?



No. Yo creo que para la seguridad de los viajeros y del personal de las aerolíneas, es suficiente cumplir con los protocolos establecidos, sin tener que reducir el número de sillas.



¿Qué opina de la medida que obliga a las aerolíneas a aplicar el distanciamiento mediante el esquema de una silla vacía de por medio?



Nosotros hemos participado en las reuniones con la IATA y creemos que no es necesario dejar libre el asiento del medio, siempre y cuando las empresas cumplan con los demás aspectos incluidos en los protocolos. Recordemos que los pasajeros no quedan mirándose uno a otro, y el chorro de aire de arriba abajo elimina la opción de contagio.