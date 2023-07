Somos Internet, la empresa que va tras la conectividad de las ciudades

Mejorar la conectividad dentro de las ciudades y que los usuarios puedan acceder a un mejor servicio de internet se ha vuelto la gran apuesta de la compañía Somos Internet, que hoy por hoy opera desde Medellín.



Esta startup, que usa la tecnología FiberWaveTM, enfocada en la instalación de radiorreceptores que se interconectan punto a punto, se prepara para iniciar su despliegue en la capital del país. Forrest T. Heath III, CEO de la empresa, habló en entrevista con Portafolio sobre este proyecto, que ya tiene un año y medio en el mercado, y de sus objetivos en el largo plazo.



¿Cómo nace esta ‘startup’?

Llegué de vacaciones a Medellín hace un poco más de cinco años y durante mi estadía conocí a un grupo de personas que estaban intentando armar una red de conectividad en la Comuna 13.



La idea era muy interesante, pero también requería de una investigación a profundidad para conocer cuáles eran los factores limitantes.



Entonces, tras meses de investigar y prepararnos empezamos con algunos prototipos que ayudaran a lograr esa conectividad. Tras el lanzamiento, en menos de seis meses ya teníamos 5.000 clientes en la zona. Con este primer paso y con la propuesta de mejorar la conectividad entramos a la aceleradora Y Combinator.



Nuestra palanca más fuerte es y será la investigación. Realmente estamos investigando los factores limitantes tecnológicos y los estamos cambiando.



¿Cuál es la tecnología que emplean?

Estamos trabajando con una configuración muy similar a la que emplean empresas como Amazon o Google en sus centros de datos, en los cuales se utiliza tecnología avanzada para organizar la red activa con softwares que ayudan a ser más eficientes.



Cuando se emplea tecnología, al final los costos son más bajos y se logra mucha más capacidad para el cliente final y esa es la palanca para lograr una transformación del mercado, porque llegamos con un servicio más rápido, más asequible y que se puede desplegar más fácil. Ahora mismos estamos expandiendo nuestro servicio, con el fin de llegar a más ciudades de Colombia y abrirnos paso a otros países de la región.



Nuestro objetivo es mejorar la conectividad dentro de las ciudades, a través de la tecnología.

Forrest, CEO de la startup Somos Internet Cortesía

El sector requiere de grandes inversiones en infraestructura, ¿cómo vienen trabajando en ello?

La palanca fuerte aquí es la tecnología. Hay muchos proveedores que necesitan invertir mucho para conectar una nueva zona. Sin embargo, la tecnología nos permite ser más eficientes y desplegar una muy buena conectividad.



Cuando lancemos Bogotá nuestro plan básico será más rápido, ya que estamos trabajando en un tipo de tecnología, entonces buscamos que el plan básico sea de 900 Mbps.



Asimismo, vamos a estar lanzando planes de 2 Gbps, velocidades distintas, y lo mejor a precios asequibles.



¿Cuántos clientes tienen en Medellín?



Estamos cubriendo gran parte de la ciudad y hoy contamos con un poco más de 11.000 clientes.



¿Con cuántos usuarios esperan cerrar el 2023, teniendo en cuenta que también entrarán al mercado de Bogotá?

La meta inicial es finalizar el año con 25.000 cliente en Medellín. La idea es continuar creciendo y si bien no tenemos un número establecido en Bogotá, el foco es atraer un número importante de usuarios. La idea que tenemos no es competir con los grandes operadores, nuestro foco es llegar a ese mercado de clientes que valora tanto el servicio como la tecnología.



Ustedes están pensando en todos los detalles incluso en cómo se ven los routers...¿Cómo es eso?

Algo muy importante para nosotros son los equipos que dejamos en los hogares. Y de hecho estamos construyendo nuestros propios routers aquí en Colombia, con el fin de brindarles a los usuarios una gran experiencia.



Las personas nos abren las puertas de sus hogares y no queremos que tengan una caja fea del internet en la mitad de la sala, por eso nuestros routers se ven como unas lámparas.



¿Cuáles son los planes que tienen en el país? ¿Cómo se proyectan?



La verdad venimos trabajando con el fin de expandir nuestros servicios en Colombia, pero sobretodo buscamos exportar la tecnología, así como los routers.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio