Sony compra el desarrollador de videojuegos Bungie, creador de Halo

Sony Group Corp. anunció la compra de Bungie Inc., el desarrollador estadounidense de videojuegos detrás de la popular franquicia Destiny, por US$3.600 millones para reforzar su establo de estudios de creación de juegos.



El acuerdo anunciado el lunes es la tercera adquisición importante de videojuegos anunciada este mes, luego de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Corp. por US$69.000 millones hace dos semanas y Take Two Interactive Corp. enganchando al líder de juegos móviles Zynga Inc. el 10 de enero.

La compra de Bungie le dará a Sony uno de los juegos de disparos en primera persona más populares para competir con la serie masiva Call of Duty, que el principal rival de Sony ahora posee a través de Activision.

Microsoft se ha comprometido a lanzar al menos los próximos tres juegos de Call of Duty en la PlayStation de Sony, informó Bloomberg News. Pero eventualmente, Microsoft podría decidir llevar la serie exclusivamente a su consola Xbox y computadoras con Windows, y Sony podría ver a Destiny como su respuesta.

Sony es un comprador habitual de estudios de videojuegos, aunque Bungie es, con mucho, el más grande de la última década. El gigante japonés del entretenimiento y la tecnología generalmente compra estudios menos establecidos y los mejora con recursos de marketing y desarrollo, como lo hizo con Naughty Dog y Guerrilla Games.



Sony también tiene participaciones minoritarias en algunas compañías de juegos más grandes, como Epic Games Inc., el fabricante de Fortnite. En los últimos años, Sony ha realizado algunas adquisiciones más pequeñas, en particular Insomniac Games , con sede en Burbank, California, en 2019 y Housemarque de Finlandia, con el objetivo de reforzar su biblioteca de exclusivas de PlayStation.

Si bien Microsoft se ha centrado en empaquetar su servicio de suscripción, Xbox Game Pass, lleno de juegos grandes y pequeños, el plan de Sony es desarrollar grandes éxitos de taquilla y mantenerlos exclusivos para PlayStation, una estrategia que ayudó a PlayStation 4 a vender más de 116 millones de unidades. muy por delante de la Xbox.

Bungie, con sede en Bellevue, Washington, fundada en 1991, ayudó a poner Xbox en el mapa con la franquicia Halo y fue comprada por Microsoft en 2000. En 2007, el estudio negoció su independencia y se separó de Microsoft para trabajar en su próxima gran franquicia, Destiny, con Activision. Esa relación terminó en 2019 y Bungie comenzó a publicar y operar Destiny de forma independiente.



Destiny funciona de manera diferente a muchas otras franquicias. En lugar de lanzar una cadencia regular de secuelas, Bungie decidió continuar operando y expandiendo el juego más reciente, Destiny 2. El juego base es gratuito, mientras que Bungie lanza regularmente expansiones y pases de temporada llenos de contenido nuevo. El movimiento ha sido popular, atrayendo a más de 20 millones de jugadores desde 2019, según Bungie.



