Los retos de empresas para ser fuertes en materia de sostenibilidad

Las empresas se están midiendo cada vez más en materia de sostenibilidad desde lo social, lo económico y lo ambiental. Aspectos que, si se desarrollan de la manera adecuada, pueden llevar a las organizaciones a tener resultados exitosos, como afirma Carlos Cascante, vicedecano de la escuela de posgrados EAE Business School Barcelona y líder de sostenibilidad empresarial.



(Vea: Tecnología, ciberseguridad y sostenibilidad, claves de Minsait).

Cascante también le contó a Portafolio cómo las empresas pueden desarrollar esos aspectos y ser en realidad sostenibles, no parecer más de lo que son.



¿Cuáles son los principales retos en cuanto a sostenibilidad para las grandes y pequeñas empresas?



En el observatorio que hemos patrocinado desde hace más de tres años en Iberoamérica, con cerca de 300 empresas de diferentes tamaños: grandes, medianas, pequeñas y microempresas, hemos encontrado una coincidencia en que el reto es tomar consciencia de entender la sostenibilidad desde tres dimensiones: económica, ambiental y social.



Además, estos temas antes se entendían desde lo filantrópico, pero hoy son una urgencia a nivel de consciencia planetaria.



Lo otro, es que el marco regulatorio está avanzando cada vez más. Con el apoyo del Foro Económico Mundial, en pocos meses vamos a tener un reporte financiero en temas ambientales que van a ser un requisito para las empresas.



(Vea: Crecer en torno a sostenibilidad, la apuesta de Corona).



¿Cuáles son las principales tendencias en materia de sostenibilidad empresarial?



Hay dos líneas. Una es la consciencia de que en poco tiempo se van a tener unos estándares medioambientales en paralelo a los económicos y financieros. La otra línea es que hay que replantear la estrategia para alinear el beneficio económico, el social y el ambiental.



Esa estrategia se consigue diseñando un plan específico para explicarla de manera clara a los inversionistas.



Otros puntos claves son la transformación digital y la transformación sostenible. Aquí hay que buscar una complementariedad para que las empresas logren el éxito.



(Vea: Así es el primer bus intermunicipal 100 % a gas que hay en el país).



¿Cómo ve a las empresas colombianas?



Estoy gratamente sorprendido de lo que estoy descubriendo, quizá porque el país es uno de los pulmones del mundo. Además, los empresarios colombianos están trabajando mucho. En especial con el papel de la Cámara de Comercio de Bogotá, que promueve a las empresas sostenibles.



¿Cómo afecta el ambiente económico del país, la inflación y el alza en los precios de la gasolina en la sostenibilidad?



Ese ambiente volátil muestra que estamos en una transformación energética importante. Hay que entender que vamos a dejar de consumir energía fósil. Esas alzas también muestran que los modelos económicos no están bien diseñados y hay que replantearlos, por ejemplo aplicando la economía circular.



(Vea: Arnette lanza linea de gafas fabricadas con material sostenible).



Estudios muestran que las empresas parecen más sostenibles de lo que son, ¿qué opina usted?



Esto pasa porque hay discrepancias, ya que algunas solo se enfocan en un solo ámbito de la sostenibilidad. Por ejemplo, una petrolera que solo se preocupe por las emisiones de sus refinerías, pero no fabrica combustibles no contaminantes.

PORTAFOLIO