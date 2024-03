Sotftek ofrece curso de capacitación sobre la industria TIC para mujeres

La equidad de género en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Colombia sigue siendo un desafío. Aunque en los últimos años se han realizado avances en términos de inclusión de las mujeres en este sector.



Según el informe de igualdad de género del Foro Económico Mundial 2023, en América Latina y el Caribe en general se ha cerrado la brecha de género en un 74,3 %. Algunos de los países que se destacan son Nicaragua, con un 81 %; Costa Rica, con un 79,3 %; y Jamaica, con un 77,9 %, como los países con mayor igualdad de género en la región.



(Lea: Hasta $34 millones: estas son las carreras universitarias más costosas del país).



Por su parte, Colombia ha experimentado un aumento de 4,1 puntos porcentuales, lo que implica que ha reducido las brechas en un 75,1 %.



Una de las empresas que ha hecho parte de esto en el país ha sido Softek, la cual se dedica a capacitaciones en temas de programación. Según cifras de la compañía, actualmente el 27 % de sus colaboradores son mujeres. Sin embargo, sólo el 10 % de ellas ocupan roles de alto nivel en la compañía.

Equidad de género. Archivo Particular

La empresa, de hecho, anunció su curso Codellege, el cual tiene una duración de 3 meses, durante los cuales, las participantes aprenden código y habilidades blandas necesarias para desarrollar una carrera profesional en la industria de las TIC.



(Puede leer: Más de 2.000 empresarios participarán en la Macrorrueda de Exportaciones de Colombia).



"En Colombia contamos con programas sociales, como Codellege, mediante el cual promovemos la inclusión de las mujeres en el sector de tecnologías de la información. Este programa brinda una oportunidad a personas o grupos vulnerables, para acceder a educación de calidad en las TIC y así insertarlos en el mundo laboral, elevando su calidad de vida”, añadió Claudia Marcela Ángel, People Manager de Softtek.

Equidad de género. Archivo particular

Este año, el programa se lanzó en unas fundaciones en municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, donde se tuvo una participación de más de 60 mujeres.



(Más: Documentos que debe tener a mano para lograr descuentos en su retención en la fuente).



“Nuestros esfuerzos van hacia mujeres con talento, pero que, por situaciones externas, no han tenido la oportunidad de acceder a esta educación. El enfoque que tenemos es integral, y buscamos que nuestros coders no solo aprendan a programar, si no adquieran otras habilidades que les sirvan en su vida personal y laboral. Aprendemos a programar. Programamos para trascender”, subraya Ángel.



PORTAFOLIO