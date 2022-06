Despiden a empleados de SpaceX que denunciaron a Musk en una carta

Un grupo de empleados de SpaceX habría enviado una carta criticando el comportamiento de su dueño, el magnate Elon Musk. A raíz de ello las directivas de la empresa estadounidense tomaron una decisión bastante radical.



Según declaraciones de empleados a The New York Times, la presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, envió un correo interno diciendo que los involucrados habían sido despedidos.

Los trabajadores le dijeron al medio local que habían sido investigados por la empresa. Por ahora se desconoce cuántas personas habrían quedado sin trabajo después de la decisión.

Sin embargo, el citado medio tuvo acceso al fragmento de la misiva que se refería al despido múltiple.



"Hacer blanco a miles de personas en toda la empresa con repetidos correos electrónicos no solicitados y pedirles que firmen cartas y completen encuestas no patrocinadas durante la jornada laboral no es aceptable", escribió Shotwell

En el comunicado enviado por los trabajadores, se estaría criticando las publicaciones del empresario que fueron consideradas “una fuente frecuente de distracción y vergüenza, particularmente en las últimas semanas”.



Además, la misiva, a la que tuvo acceso el medio ‘The Verge’, señalaba como las recientes acusaciones a Musk sobre el acoso sexual han afectado la reputación de la compañía.

“Como nuestro CEO y portavoz más destacado, Elon es visto como la cara de SpaceX: cada tuit que envía es una declaración pública de facto de la compañía (...) Es fundamental dejar en claro a nuestros equipos y a nuestro potencial grupo de talentos que su mensaje no refleja nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores”, decía la carta.

Sumado a ello, los empleados realizaron tres peticiones: que la empresa se separara de forma inmediata de Musk, que todos los líderes de la compañía tuvieran la misma responsabilidad de hacer de SpaceX un lugar de trabajo excelente y que sin importar el cargo, todos los que estuvieran en la empresa debían responder de igual manera cuando tuvieran un comportamiento inaceptable.



Finalmente, lo trabajadores aseguraron que la compañía no cumplía con las políticas importantes como la cero tolerancia contra el acoso sexual.



