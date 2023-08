Invima da luz verde a Splenda para la transición de su etiquetado

La marca de endulzantes Splenda recibió por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la luz verde a su solicitud de agotamiento de etiquetas, luego de que la autoridad sanitaria decidiera cambiar de tipificación de los productos de la marca, pasando de ser aditivos a alimentos.

Según mencionó para Portafolio Sebastián Béndisken, abogado que representa a la empresa, la entidad tomó esta consideración con los productos Splenda en fechas cercanas de la entrada en vigencia de la ley de etiquetado para alimentos ultraprocesados, es decir, en el 2022. Es importante tener en cuenta que el portafolio de la empresa estuvo bajo la tipificación de aditivo desde el 2017.



No obstante, según reveló el abogado, en el país no hay una normativa relacionada con el cambio de tipificación de productos considerados aditivos a alimentos, como lo hizo el Invima.



Así las cosas, la entidad hizo saber a la empresa de manera oficial sobre este cambio en mayo del 2023 y, pese a que no hay un marco legal que contenga los lineamientos de esta transición, tal como explicó Bénkinsen, Splenda decidió aceptarlo a modo de sugerencia de sus asesores legales.



"La firma de abogados aconsejamos a la empresa, por estrategia jurídica y por tiempos en la administración de justicia, continuar por el camino por el cual estamos yendo", explicó.



Cambio de etiquetado

Tras aceptar el cambio, Splenda hizo una solicitud oficial al Invima para realizar el agotamiento de las etiquetas con las que la empresa ha estado trabajando con sus productos, según explicó el abogado.



Dicha petición estuvo enfocada en pedir un tiempo prudencial para que la empresa pudiera acabar con el etiquetado disponible antes utilizar el requerido dada su nueva categorización.



De acuerdo a las declaraciones de Béndisken, era preferible aceptar el cambio y seguir adelante con este en vez de hacer una contrademanda al Invima dada la ausencia de normatividad, esto por temas de tiempos, además por motivos comerciales, pues sería mucho más sencillo planificar un nuevo empaquetado a la vez que se vayan agotando los sellos antiguos, evitando así confusiones en los consumidores.



Así las cosas, la empresa seguirá comercializando sus productos con las etiquetas antiguas hasta que se agoten sus existencias. A partir de ese momento, Splenda comenzaría a lanzar sus productos con la etiquetación correspondiente a los alimentos.



