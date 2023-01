Spotify anuncia el despido del 6 % de sus empleados

Spotify, líder mundial de las plataformas audio, anunció el lunes 23 de enero que recortará el 6% de su plantilla, es decir, unos 600 puestos de trabajo, tras una oleada de despidos entre los gigantes tecnológicos.



"En las próximas horas, se realizarán entrevistas individuales con los empleados afectados", declaró el director general y cofundador de la empresa sueca, Daniel Ek, en un mensaje en línea destinado a los empleados.



"En retrospectiva, he sido demasiado ambicioso invirtiendo más rápido que el crecimiento de nuestra facturación", señaló. "Por esta razón, reducimos nuestros efectivos en torno a un 6% en todo el grupo", explicó el director del grupo, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.



Si bien Spotify ha sido puntualmente rentable, la empresa suele registrar pérdidas desde hace varios años, pese al fulgurante crecimiento de su número de suscriptores y a la ventaja que le saca a sus competidores, como Apple Music.



"Como saben, en los últimos meses hicimos un esfuerzo considerable para reducir nuestros costes, pero eso, simplemente, no ha sido suficiente", justificó Daniel Ek. El anuncio de Spotify, que publicará sus resultados anuales el 31 de enero, sigue a una serie de planes de despidos anunciados por los grandes grupos tecnológicos en las últimas semanas.



Tras los despidos en Amazon, Meta y Microsoft, Google anunció el sábado que eliminará 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo, es decir, algo más que el 6% de sus efectivos. El miércoles, Microsoft anunció que efectuaría 10.000 despidos antes de abril.



