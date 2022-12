Sr. Buñuelo espera facturar $4.000 millones por Navidad

Innovar un producto tradicional, fuertemente asociado con una temporada en específico. Ese era el reto que César Valencia, de Manizales, se planteó hace un par de años y que lo llevó en 2019 a abrir el primer punto de venta físico de Sr. Buñuelo, una empresa que busca la reinvención de este amasijo típico colombiano.



Para este año 2022, al margen de las dificultades de un encarecimiento de las materias primas, Sr. Buñuelo cerrará el año con 53 puntos de venta, una expansión de más del doble frente a sus locales en 2021 (23) y con un período de diciembre -y Navidad por extensión- que espera dejarle registros históricos a la compañía en cuanto a sus ventas.

Los orígenes

Con un crédito de $40 millones, el 8 de mayo de 2019 abre la primera plaza de Sr. Buñuelo en Bogotá. La capital fue el faro que le señaló a Valencia el camino a tomar, ya que cuenta con un mercado más grande, según su voz.



“Estábamos buscando cómo poder innovar en un producto típico colombiano. Veíamos que habían algunos multidesarrollados, como la empanada. Pero el buñuelo no tenía esa facilidad, no había como volverlo más atractivo para todas las generaciones. Ahí empezó la idea, la trabajamos y decidimos probar en la capital”, apuntó Valencia, fundador y gerente general de Sr. Buñuelo.



Así, la propuesta de valor de la empresa colombiana consiste en presentarle al público buñuelos rellenos, con diferentes toppings y tamaños. Una manera de romper con los estereotipos alrededor de que el producto solo se consume en las épocas navideñas.



“En diciembre, nosotros vendemos 1,8 veces los que hacemos en el resto del año, lo que en verdad quiere decir que los otros meses, los colombianos también consumen buñuelos. No es solo por diciembre, la realidad es que el buñuelo acompaña a los colombianos en el desayuno y en otros momentos también”, reafirmó César Valencia.

La expansión de la marca

La acogida por esta propuesta diferencial “ha sido muy buena” y se refleja en el hito de conseguir franquiciar la marca y llegar a más de 50 puntos de venta hacia finales de este año, explica Rafael Pineda, el gerente financiero.



Actualmente, el modelo del negocio se equilibra entre un 50% propiedad de franquiciados y el 50% restante de los socios.

Los retos locales

La expansión de la marca a lo largo del 2022 no fue tarea sencilla, especialmente, por los sobrecostos que estaban evidenciando a raíz del incremento en las materias primas con las que se elabora el esponjoso producto.



“El reto es grande porque el tema inflacionario para nuestro producto tiene un impacto gigante. Me atrevo a decir que en todos los ingredientes que manejamos. No obstante, nosotros hemos logrado por medio del valor agregado, que a pesar de los cuatro incrementos de precios -que no son la idea- las ventas se han mantenido gracias a las diferentes opciones que manejamos, por ejemplo en combo o en packings”, apuntó Valencia.



Las ventas

En paralelo a las preocupaciones inflacionarias, las ventas de Sr. Buñuelo esperan multiplicarse en 2,5 veces entre todas sus verticales de negocios: los buñuelos rellenos, los mini buñuelos y la línea institucional, esta última enfocada en empresas.

Entre estas tres categorías se espera que se comercialicen dos millones de buñuelos hacia el cierre de año.



“Entre los diferentes modelos de negocios mencionados se espera que se vendan $4.000 millones por este mes de diciembre. Venimos con un crecimiento muy importante y esperamos que el próximo año, como marca, podamos estar cerca al récord de $40.000 millones”, apuntó Rafael Pineda desde la gerencia financiera de Sr. Buñuelo.



Por su parte, Cesar Valencia, dijo que para el próximo año la tarea es más grande, pero está convencido de que se puede lograr, tomando como base estas proyecciones.

“Sr. Buñuelo empezó con un crédito de $40 millones, como la única bala que tenía. Nos retó a buscar el modelo de negocios desde un punto de vista integral. La empresa es una prueba de que las cosas se puedan lograr, es cuestión de planearlas y probarlas de la mejor manera posible. Es mi consejo”, apuntó el fundador de Sr. Buñuelo.

Roberto Casas Lugo