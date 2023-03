Stargate en Colombia trabajará con Disney+, Amazon y Warner

El mundo de los efectos visuales en Colombia está iniciando, pero tiene posibilidades de crecimiento. Andrés Valencia, CEO de Stargate Studios Colombia, habló con Portafolio sobre el balance del negocio y de la escuela que creó la compañía para potenciar los artistas en esta materia.

¿Cómo llegaron a Colombia?



Desde Valencia Producciones, que es nuestra una productora dedicada a la innovación del audiovisual, nos dimos cuenta que Stargate tenía una sede casi cada continente, pero en Sudamérica y Centroamérica no existían, entonces mi propuesta a Sam Nicholson, CEO y fundador de Stargate Studios fue hacer una de sus sedes en Colombia. Ahí empezamos un proceso de diálogo de un año, como en 2018-2019 firmamos la alianza y ahí arrancamos y nos volvimos Stargate Studios Colombia.



¿Cuál fue el balance de 2022?



Ha sido muy positivo. Yo me voy a las proyecciones que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y es que una de las áreas que más crecimiento va a tener es la producción audiovisual, cine, series y demás como los efectos visuales, porque antes sólo se hacían en Hollywood o Vancouver.



Ahora se abrió la puerta, entonces estamos haciendo películas, y series; gracias a Stargate estamos abriendo esa puerta y nos están mirando desde varias partes del mundo, no solo Colombia.

¿Cómo van las producciones?



Al último corte de 2022 hicimos 15 producciones. De ahí hacia atrás hemos hecho 110 producciones más o menos. Terminadas y a punto de estrenarse hicimos la historia basada en Julio Verne que se llama Verne, va a estar por Disney+. Hicimos otra para Star+ que se llama Centauro del Norte que es toda la historia de Pancho Villa. Estamos haciendo una para Warner y otras ‘hollywoodenses’. Para Amazon estamos en proceso de posproducción de una serie de películas basadas en los libros de Mario Mendoza.



¿Cómo funciona este proceso?



Nosotros operamos desde el guión. Basados en las necesidades de ese guión nos busca la productora, hacemos un análisis de qué se puede hacer con view effects. También hacemos todo un trabajo de scouting y de locaciones con directores y director de fotografía y arte. Cuando estamos en un rodaje, tenemos uno o dos supervisores, dependiendo el tamaño de lo que estemos haciendo, para la forma en la que se debe grabar para poder hacer los view effects. Se llega a la postproducción y ahí ya nos entregan todo el material para hacer todo nuestro trabajo.

¿Cuáles son sus proyecciones este año?



Vamos en un proceso de crecimiento de un 20% a 30%, teniendo en cuenta de que las productoras y las plataformas son las que más están produciendo en este momento. Aunque si lo medimos al 2019 que sería como la relación exacta pensando en que 2020 y 2021 por la pandemia no existiera, tuvimos un crecimiento casi el 300%. Nosotros pasamos de facturar en el 2018-2019 US$300.000 a US$1,5 millones hoy en día.



Hicieron una escuela de efectos visuales, ¿cómo nació?



Para las primeras producciones no conseguimos artistas visuales porque en Colombia no hay escuelas con este enfoque. Aquí hay escuelas de multimedia, producción audiovisual, comunicaciones dónde se tocan cosas que tienen que ver con los efectos visuales algunos de animación, pero nunca enfocado directamente.



Aquí los empezamos a capacitar y a medida que hemos tenido crecimiento, hemos necesitado artistas, entonces nos vimos en problemas y empezamos a visitar todas las universidades, hicimos alianzas con el Sena, que nos entrega chicos capacitados en lo que necesitamos en el trabajo.

El año pasado hicimos un piloto con convocatoria con la escuela, para que jóvenes aprendieran sobre efectos visuales. Entonces aplicamos la figura donde les pagamos para que estuvieran en la escuela. Una vez hicimos el piloto, nos empezaron a escribir que cuándo iba a continuar la escuela, pero en diálogo decidimos que necesitábamos gente, pero ya no podíamos estar haciendo la inversión todo el tiempo de pagar para que estudien. Ahí abrimos la escuela, que se sostenga, que produzca con el objetivo de crear artistas visuales para suplir las necesidades del mercado.



¿Cómo funciona la escuela?



Van a ser cuatro módulos, la idea es que con esos módulos bimestrales salgan con las bases para poder trabajar. Son estudiantes que ya pasaron por una universidad o hay unos que incluso no pasan por su universidad o son autodidactas. Nosotros somos una escuela informal, llamémoslo así porque son talleres y un plus es que ellos están estudiando con la realidad laboral.



Yo siempre busco talentos nuevos y les doy la oportunidad. Enseño, capacito, hacen hoja de vida, porque además están con series con producciones muy grandes, y ahí ya los buscan las otras productoras y me los roban.

¿Cuánto han invertido en la escuela?



Entre $150 millones a $400 millones arrancando. No estoy sumando toda la infraestructura de la compañía, solo adecuar el salón de clase y lo necesario para que ellos puedan educar.



¿Cuál es su proyección de estudiantes?



Mi cálculo es que salgan como muy buenos artistas, por lo menos entre 30 y 50 artistas visuales este año. Ese es mi objetivo.



¿Cómo está el mercado de pago para los artistas?



Ese es un balance que hay que hacer. En nuestra compañía cuando entran sin saber nada normalmente el promedio está entre $1 millón y $1,5 millones. A medida que va pasando el tiempo y que ellos van subiendo el nivel, los salarios se van incrementando en donde alcanzamos a tener aquí artistas que ganan $7 millones.



Adicionalmente, tenemos otros que nos cobran casi que por semana US$1.500, ese es el monto al que se puede llegar. En Colombia para un joven de 25 años estar en unos salarios de $3 millones a $5 millones da posibilidades de seguir creciendo.

