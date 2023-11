Starbucks tiene potencial para triplicar sus tiendas en el país

Alsea, que cumple 15 años en Colombia y que opera a Starbucks, Domino’s y Archies, mantiene al país en su agenda de inversión.



Así lo afirma Santiago Farinati, director general de Alsea Suramérica, quien llama la atención sobre el potencial del mercado nacional con una visión de largo plazo.



De hecho, dice que podrían llegar a tener más de 200 puntos de la cadena de café en Colombia.



¿Cómo está Alsea hoy?



Alsea es un grupo de origen mexicano que nace hace 30 años.



En el mundo operamos 4.500 tiendas a través de las cuales queremos ofrecer una buena experiencia a nuestros equipos y a nuestros clientes.



En Sudamérica hablamos de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En la región vamos a terminar con 700 tiendas más o menos y 14.000 personas en el equipo.



¿Y en Colombia?



En su orden, los países más importantes de la región son Chile, Argentina y Colombia. En el mercado colombiano tenemos 249 puntos: 155 Domino’s Pizza, 65 Starbucks y trabajamos para llegar a 68 al cierre del año. Y completamos 19 locales de Archies. Este año hemos abierto 10 Starbucks.



Además tendremos tres Domino’s más, para terminar 2023 con 252 puntos.



¿Cuál es su opinión sobre el mercado?



Seguimos apostando al mercado colombiano, se ve mucho consumo y cariño por las marcas. Eso nos estimula a seguir invirtiendo y creciendo.



El potencial que vemos para Starbucks y Domino’s es importante. Llama la atención la aceptación que tiene Starbucks en Colombia, un país cafetero y con marcas muy potentes.



Está a punto de cerrar el año con 70 tiendas y posiblemente acá podríamos tener más de 200.



Vamos a ir llegando de a poco porque hay que ir eligiendo bien el lugar y hay que desarrollar buenos equipos operativos. Queremos seguir el ritmo sano.



¿Cuál es el nivel de inversiones?



La matriz de inversiones de nosotros es importante en la región.



El 70% tiene que ver con aperturas y remodelaciones y el otro 30% está volcado a la tecnología porque si bien la experiencia del consumidor no cambió tanto por pandemia, las herramientas digitales llegaron para facilitar todo a nivel interno y hacia el cliente.



¿Por qué mantener la inversión con una desaceleración de la economía?



Nosotros vemos en el largo plazo. Este fue un año complejo para el país. Lo que nos incentiva es que las marcas nuestras son muy bien aceptadas en el colombiano.



Obviamente, las situaciones económicas y políticas de los países nos demandan atención inmediata en el corto plazo.



Estamos atentos a las variables, pero cuando hablamos de inversión y de proyecciones siempre miramos los próximos 5 a 10 años en un país. Además, hay potencial de crecimiento todavía.



¿Cómo se han ajustado al consumidor golpeado?



Siempre, en contextos inflacionarios el consumidor sufre porque el poder adquisitivo se ve resentido. Con los proveedores nuestros buscamos anticiparnos para no tener que trasladar esa inflación al consumidor final y la verdad es que no hemos sentidos resentidos nuestros volúmenes de venta de manera considerables.



El consumo está caído, del orden del 12%, pero nosotros tenemos tasas menores a esa. Por eso estamos abriendo tiendas porque en un escenario de contracción podríamos no abrirlas y esperar que pase la tormenta.



¿Qué viabilidad hay de que lleguen otras marcas?



El portafolio de Alsea en el mundo es de 12 o 13 marcas y las trabajamos dependiendo de la realidad de cada país, y siempre estamos revisando.



Para el 2024 no va a haber novedades de Alsea en Colombia ni en ningún país suramericano.



Vamos a seguir creciendo con las marcas que tenemos porque hay potencial. Para el 2025 o 2026 podemos tener alguna novedad.



¿Archies podría estar en otros países?



No la tenemos en el plan. Tenemos el desafío de modernizarla, de transformarla en una propuesta más actual, más tecnológica y estamos trabajando en eso. Está pensada hoy para Colombia.



¿Al cierre del 2023 aumentarán en ventas?



Estamos casi igual que al año pasado al mirar el indicador de las mismas tiendas (que estaban abiertas en el 2022, principalmente por la caída del volumen. El ticket promedio ha aumentado, un poco por efecto de la inflación.



¿Qué pasará en Starbucks con el cambio de accionista en Nutresa?



Estamos a la expectativa de que se termine de materializar ese cambio de control. Sé que está en proceso. A nosotros se nos notificará cuando se dé ese cambio, pero por ahora no cambia nada.



¿Qué hacen en sustentabilidad?



Es absolutamente central en nuestra estrategia. Operamos de manera sustentable buscando un impacto positivo en la sociedad en la que estamos trabajando, con nuestros equipos y los consumidores. Construimos las tiendas con este criterio.



En una tienda en Cali, por ejemplo, tenemos 30 paneles solares que abastecen el 30% de energía de la tienda y ese es casi un estándar que aplicamos en todas. También tenemos otras estrategias como, por ejemplo, el apoyo a los bancos de alimentos.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio