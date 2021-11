Marca Starbucks llega a Barranquilla y el Grupo Alsea suma 200 tiendas

Alsea, que opera en Colombia las marcas Starbucks, Domino’s, Archie's y PF Changs, completa 200 puntos con la inauguración, este jueves, de un punto de la cadena de café en Barranquilla, con lo que inicia un plan de crecimiento en la costa Caribe.



Francisco Tosso, country managing y director líder del Grupo Alsea en el país, analiza la situación del mercado y las perspectivas de crecimiento de los negocios.



(Vea: Empresas: aliados para la revolución digital y capacitación).



¿Por que es clave la nueva tienda en Barranquilla?



Estamos celebrando la tienda 200 con la primera de Starbucks en Barranquilla, es la entrada de la marca a la costa Caribe. Este año la cadena cumplió 50 años a nivel mundial y nosotros, 13 años en el país.



Me parece que es algo para celebrar. Estamos orgullosos de esa trayectoria. Esta está en el centro comercial Plaza Doral. De hecho serán dos tiendas las que abriremos rápidamente en esa ciudad. La otra estará en menos de dos semanas. Pero vienen más aperturas de las marcas en toda la costa.



¿Cuál es la importancia de esa zona?



Tiene tasas de crecimiento importantes y eso lo simboliza Barranquilla. También están Santa Marta, Montería y, por supuesto, Cartagena.



Pensamos que tenemos que crecer de manera importante. Terminaremos el año superando los 35 Starbucks, depende de lo que alcancemos a abrir.



¿Y el resto de cadenas?



La de mayor presencia es Domino’s, una marca que ha crecido en el último año. Algo pasó con la pandemia y la gente terminó acercándose más a nuestras marcas.



Esperamos terminar el año con más de 135 puntos, dependiendo de qué alcanzamos a construir y después del primer trimestre del próximo año estaremos superando las 140.



(Vea: OPA por Nutresa: si la Superfinanciera la acepta, qué sigue en el caso).



¿Y Archie's?



Abrimos en Arkadia, en Medellín, y en Fontanar, en Chía. Estamos haciendo un nuevo diseño y tenemos una propuesta culinaria agresiva en la que buscamos bajar los precios y, a la vez, ser más ricos y atractivos, y el mercado se está comportando muy bien con nosotros.

Francisco Tosso, country managing y director líder del Grupo Alsea en el país. Archivo particular

¿Es el momento de que se internacionalice?



No, todavía no llegamos a las 30 tiendas y este es un país que no veo con menos de 50 puntos.



Creo que las marcas tienen que aprender a ser estratégicas en la manera de crecer.

Con Starbucks consolidamos Bogotá, Medellín y Cali y ahora vamos a la costa, las ganas de crecer no le pueden ganar a una expansión consistente.



(Vea: Resultados empresariales: razones de la mejoría que se está viviendo).



¿Cuantas tiendas esperan tener en el 2022?



Queremos superar las 240 y para eso vamos a trabajar. No podría definirlo por formatos porque depende de cómo se comporte el mercado. Pero eso está en línea con la importancia que tiene Colombia para Alsea Corporativo. Hay una credibilidad absoluta sobre lo que es el país.



¿Cómo cerrarán los negocios en el 2021?



Vamos a superar el crecimiento del 35% frente al año pasado, y eso hay que tomarlo con pinzas porque en parte se debe al efecto tributario. El primer semestre fue durísimo por la covid-19 y luego las protestas. Diría que julio ya tuvo una tendencia sumamente positiva, corrigiendo los números y arreglando ese primer semestre tan extraño.



(Vea: Los productos que ofrecen firmas tecnológicas en el mercado financiero).



¿Y frente al 2019?



Vamos a tener un crecimiento sobre el 25% y real va a estar en torno a 15%, sin el efecto tributario. Eso lo que demuestra es que seguimos creciendo de manera sostenida y sana.



¿Cómo asumen el mayor costo de materias primas?



Ha sido muy difícil, se armó una tormenta perfecta entre la crisis social, menos disponibilidad de comida y los problemas de tráfico internacional marítimo. Hemos trabajado fluidamente con los proveedores y hemos tenido que adelantar algunas importaciones.



¿Y los precios al consumidor final?



Hasta el momento no los hemos impactado, pero creo que el año entrante va a ser muy enredado. Lo que estamos intentando es ser cada vez más eficientes para ver cómo generar más ventas por tienda. Eso permite sostener los precios por más tiempo, pero eso no significa que los costos no suban.



¿Qué expectativas genera lo que pasa con Nutresa y el interés de compra por parte Nugil?



Grupo Nutresa es accionista de una porción pequeñita de Starbucks. Por lo tanto, son socios nuestros. La relación que tenemos es fenomenal y Alsea Corporativo lo admira mucho. Tenemos reuniones con ciertas frecuencia y la verdad es que ellos están en un proceso exógeno a nosotros, no tenemos nada qué aportar en esa conversación.



Sí les deseamos lo mejor porque es una gran compañía, de la que los colombianos tienen que sentirse orgullosos.



(Vea: ¿Por qué Colombia y su ecoturismo son importantes para Airbnb?).



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio