Trez, el emprendimiento latino que se toma EE. UU.

Unidos, a través de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus negocios, fue uno de los puntos de partida para que el colombiano Gustavo Suárez y el mexicano Arthur García lanzaran en el mercado estadounidense la startup Trez.



Su propuesta se enfoca en una plataforma de nómina, la cual brinda soporte bilingüe y además ayuda a que las pequeñas empresas logren ser más eficientes y ahorren recursos.



“Llevo cerca de dos décadas en la industria contable y financiera, sirviendo a cientos de empresas pequeñas y medianas en los Estados Unidos, y en todo este tiempo hemos identificado que la comunidad latina tiene una gran necesidad por encontrar una empresa de nómina que cumpla con sus necesidades. Creemos que nuestra solución no solo mejorará la experiencia del empleado, sino que también ayudará a las empresas a ahorrar dinero y a crecer”, comenta Gustavo Suárez.



Arthur García, cofundador de Trez, señala que el acelerado crecimiento que han tenido las empresas hispanas dentro de los Estados Unidos, también ha abierto una oportunidad para que este tipo de soluciones sean cada vez más demandadas.



“En los últimos 10 años, los latinos han comenzado nuevos negocios a una velocidad 44 veces más rápida que la cohorte no latina. Esto es emocionante. Sin embargo, el dato más revelador es que hoy los latinos representan el 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos, con 35 millones de trabajadores. Si bien hay muchos proveedores de nómina que atienden al mercado en general, muchos no logran satisfacer las necesidades del mercado latino de rápido crecimiento”, resalta García.



Con un año de estar operando en el mercado estadounidense, Trez ha logrado posicionarse con sus servicios entre las empresas latinas, que hoy suman más de 100. Además, recientemente estos emprendedores lograron cerrar una ronda presemilla por US$1,2 millones, con la cual esperan expandir su base de clientes.



“Estamos enfocados en crecer y para nuestro quinto año, tenemos expectativas de llegar a más de 80.000 usuarios, lo cual se traduce a más de 640. 000 trabajadores en nuestra plataforma”, comenta Suárez.

El sueño americano

Y si bien estos dos emprendedores latinos han logrado abrirse paso, Gustavo Suárez comenta que emprender lejos de casa siempre será desafiante, y más cuando se desconocen temas relevantes como el acceso al crédito.



“Llevo emprendiendo desde el 2005. Ya casi, dos décadas. He llorado, me he decepcionado y me he frustrado, pero hoy más que nunca pienso que todo esto ha sido necesario para aprender y crecer. Por eso pienso que mi mayor compromiso es con la comunidad vulnerable e invisible, la comunidad hispana emprendedora en los Estados Unidos. Muchos pierden la oportunidad de crecer en este país, por falta de un amigo que les cuente que pueden obtener beneficios como acceso a préstamos, o alquilar una oficina”, comenta Suárez.



Por su parte, Arthur García señala que el mejor consejo que le puede dar a los emprendedores que buscan abrirse campo en los Estados Unidos es que se sigan preparando y reciban mentorías.



“El camino es desafiante y solitario, pero nuestra pasión por resolver este gran problema y nuestra red de apoyo nos permite liderar y cambiar el panorama económico de nuestra comunidad para las generaciones venideras. Nosotros en Trez tuvimos la suerte de haber participado en programas de aceleración que han sido claves para el crecimiento”.



PORTAFOLIO