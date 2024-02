Stefanini Group prevé crecer 25% en América Latina

Con el auge de la inteligencia artificial generativa, empresas como Stefanini Group ven una oportunidad en la región para seguir desplegando su portafolio de producto, al tiempo que ayudan a las organizaciones con su transformación digital. Marco Stefanini, CEO global de esta compañía, habló de cómo ven a Colombia en la implementación de la IA y de sus objetivos para el 2024.



¿Cómo le fue a la empresa en 2023?

Mientras que el 2021 fue un año fuerte en el tema tecnológico, el 2022 y el 2023 estuvieron marcados por una desaceleración. Del 2019 al 2022 veníamos creciendo un 25%, mientras que el año pasado crecimos un 16%. Si comparamos esta cifra con el promedio del mercado global, que creció a un solo dígito, estuvimos por encima. En términos de ingresos y de Ebitda tuvimos buenos resultados, ya que venimos impulsando un plan a nivel global para mejorar nuestras ganancias. De hecho la estrategia se ha venido aplicando en los 41 países en donde hacemos presencia actualmente.



¿Cómo vienen en el mercado colombiano?

La operación viene muy bien. En Colombia tenemos 23 años y contamos con dos compañías aquí. Una es Stefanini Colombia y la otra es la plataforma financiera digital Cobis Topaz, que es líder en el mercado gracias a sus productos, en los cuales se destacan soluciones de core bancario.



Hoy contamos con 290 clientes e instituciones financieras en toda la región. De hecho, la estructura de Cobis Topaz y de Stefanini Colombia nos ha permitido tener 1.500 colaboradores en este país.



¿Cuál es la solución que más viene creciendo?

El grupo se puede dividir en dos partes. Por un lado tenemos todos los servicios de tecnología, como desarrollo de aplicaciones, infraestructura en la nube, soporte, entre otros. La otra parte importante es el foco digital y aquí contamos con soluciones digitales para los negocios y empresas digitales. Estos dos frentes vienen creciendo muy bien, porque nos adaptamos a las necesidades de las empresas. Nuestro concepto es tener soluciones transversales.



¿Cómo ve a las empresas locales en su proceso de transformación digital?

Colombia está más o menos al nivel de otros países de la región. Sin embargo, debe seguir avanzando. Vemos una gran oportunidad por eso queremos traer la experiencia que tenemos en otros países, incluso las buenas prácticas, para que las empresas locales sigan con su proceso de transformación.



¿Las empresas locales están preparas para trabajar con la inteligencia artificial generativa?



No, pienso que ninguna lo está. De hecho, la mayoría está en el mismo nivel básico de preparación. Hay que aclarar que así están muchas corporaciones en la región, incluso en Brasil. Todo ha sido muy rápido, por lo que ponerse al día ha sido un tanto complicado. Creo que la preocupación de las empresas no debería ser si están atrasadas o no, la preocupación real debe ser qué estoy haciendo para ir a la velocidad que se necesita con esta herramienta.



¿Qué le diría a las compañías que todavía no dimensionan las fortalezas de la IA generativa?



Pienso que lo primero es identificar sus objetivos. Lo segundo es realizar pruebas que les permita un mayor acercamiento y, lo tercero ,es contar con una participación muy fuerte y efectiva de los líderes de la organización, ya que esto marcará una diferencia.



¿Cuál es el rol que tendrá la IA generativa en la ciberseguridad? ¿Cómo vienen trabajando?

Esto es muy importante, ya que a través de la inteligencia artificial se podrán identifica y prevenir muchos intentos de ciberataques en segundos. Entonces, además de tener un equipo de personas monitoreando constantemente, podremos soportar la operación con inteligencia artificial.



¿Con qué sectores vienen trabajando el uso de la IA?

Contamos con casos de éxito en puertos y logística, en la banca, en el sector retail, hemos trabajado con empresas que tienen mucha relación con el consumidor final, y con empresas que de base tecnológica.

Con la IA generativa se pueden mejorar las operaciones dentro de las empresas.



¿Cómo esperan cerrar este 2024? ¿Qué planes tiene la compañía en la región?

Nosotros tenemos una meta global de crecer un 20% este año. En la región, puntualmente, esperamos un crecimiento del 25%. Sabemos que aquí existe mucho potencial y que las empresas quieren seguir trabajando en su transformación digital. Con el fin de acelerar nuestros planes de crecimiento hicimos unos cambios en la gestión. Eso ha sido muy importante y estamos optimistas frente a este año.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio