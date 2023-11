‘El 2024 tendrá más retos por la reforma de la salud’: Stryker

Multinacionales de la salud ven al país como uno de sus principales mercados en la región. Tal es el caso de Stryker, una compañía de dispositivos médicos que tiene presencia en Colombia desde hace un poco más de 15 años. Fabio Alzate, gerente general para el Norte de América Latina (Nola) de la empresa, explicó sus innovaciones con brazos robóticos capaces de ayudar a realizar una cirugía y dio su opinión sobre la reforma a la salud.



¿Cuál es su portafolio?



Tenemos un portafolio grande con cuatro vertientes. Una es ortopedia, otra de dotación hospitalaria, la otra es especializada en cirugía y tenemos la salud neurovascular.



¿Cómo se comportan esas líneas de negocio?



Tenemos buena penetración. En todas las categorías siempre estamos en el top 3 en los mercados donde operamos.



¿Siente la desaceleración?



Cuando uno mira la desaceleración económica a nivel global realmente hay un impacto para todas las empresas. En el sector de salud las cosas van a otro ritmo, cuando tenemos poblaciones como la europea que son cada vez más viejas y demandan más de los sistemas de salud. Pero también tenemos poblaciones de países en desarrollo, como Latinoamérica, donde hay otro tipo de situaciones. Trabajamos en un rubro que es salud, realmente la atención no para, por el contrario, crece.



¿A qué retos se enfrentan?



El reto es que las materias primas que necesitamos para hacer nuestros dispositivos han sido impactadas por todas estas situaciones. Lo que comprábamos antes a un precio hoy es hasta siete veces más caro. Para poder seguir sirviendo a estos mercados tenemos unos retos muy importantes para llegar.



¿Importan dispositivos?



En Colombia no tenemos planta de fabricación, todo es importado. Todo se cubre en la región, incluso tenemos una planta de producción en Puerto Rico.



¿Los afecta la crisis del Invima?



Es algo que nos ha impactado a todos. Dependiendo de las categorías de los dispositivos, hay unos registros que salen más rápido y otros que no. El tema del hackeo nos generó una situación difícil. Hoy están tratando de a estar al día, pero seguimos enfrentando retos.



¿Cómo ven el mercado colombiano?



Colombia es un país que tiene un potencial muy grande desde el punto de vista de población, y además de cómo opera la salud en las diferentes ciudades.



Aquí lo importante es cómo hacemos para entender la realidad de cada uno de esos países y poder encontrar la mejor manera de llegar a nuestros pacientes, a través de lo que significa tener un sistema de salud.



¿Cómo ven el ambiente de la reforma a la salud?



Hay unas cosas que definitivamente tienen mucho sentido, como por ejemplo que la calidad de la salud que se da en las grandes ciudades es diferente a como se da en las ciudades pequeñas o en las poblaciones alejadas. Inevitablemente, ese es un reto, no solamente para este Gobierno, sino para cualquiera, y es cómo puede proveer salud en esos lugares.



Si bien la reforma de salud va caminando, nuestra misión como empresa es ver cómo estamos llegando a los pacientes que son los usuarios finales o beneficiarios de nuestra tecnología.



Han desarrollado un brazo robótico…



Cuando uno mira el portafolio de Stryker se da cuenta que en cada una de esas líneas hay productos que son sumamente relevantes, y uno de ellos para la línea de ortopedia es Mako, que es un brazo robótico que está en cirugía.



Es una herramienta que hace que la precisión del médico se traduzca en calidad de vida para un paciente y una experiencia totalmente diferente.



¿Los costos son elevados?



Hablar de costos no es fácil porque los sistemas de salud son distintos o la tarifa de reembolso es diferente. Sin embargo, el tema de costo-efectividad de una tecnología como esta es un beneficio innegable para un sistema de salud como el nuestro y para usuarios finales.



¿Cómo ven el 2024?



Va a ser un año que va a tener muchos retos aquí en Colombia. Primero, tenemos que esperar qué sucede con la reforma, porque tiene un impacto directamente en el flujo de recursos. Lo que seguramente va a demandar mucho más entendimiento.



El segundo es la reorganización que se plantea hacer desde el punto de vista de la reforma de salud que va a exigir de todos los actores del sistema, maneras diferentes de acercarnos. Tenemos que tener muy presente que van a haber hospitales en algunas regiones que seguramente se van a convertir en centros de referencia, como empresa, tenemos que estar presentes allí. Lo que sí nunca va a pasar es que la salud vaya a parar. Eso no puede suceder en ningún país, lo que siempre va a ser un factor a nuestro favor.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio