‘Su espíritu empresarial es la ventaja de Colombia’

John Agwunobi , CEO de Herbalife Nutrition, ve en Colombia ‘una joya de la corona’ en la región para esa multinaciona de la venta directa. Habló con Portafolio y destacó que “la gente de Colombia tiene un gran espíritu empresarial y que en el país las personas se dan cuenta de la importancia de cuidarse”.



¿Cómo han transcurrido estos meses para la compañía?



Cuando emergió la pandemia, en China, podíamos ver el impacto que iba sentirse, antes que en Estados Unidos y América Latina. Pudimos ver las reacciones de las personas y utilizamos esas lecciones aprendidas a medida que se extendía en el mundo. Sobre el negocio en concreto, en lugares donde hubo cuarentena total, hubo un impacto negativo durante los primeros meses pero nos impresionó ver a nuestros distribuidores que llegaron al negocio online y como resultado empezó a recuperarse muy rápidamente. Vimos un incremento en la demanda de nuestros productos cuando las personas empezaron a darse cuenta de que la nutrición es una excelente forma de ayudar al sistema inmune y que estar saludable era la mejor defensa contra la enfermedad.



¿Y la cadena de suministro?



A medida que las personas reabrieron sus negocios vimos mayor demanda logística y se hizo más difícil mover productos en el mundo. Afortunadamente, tenemos fábricas en las más importantes regiones del mundo y tuvimos inventario.



¿Y hoy cómo están las cosas?



Muchos de nuestros mercados que están luchando con la variante Delta, así que nuestros corazones están con quienes están sufriendo. Creemos que a pesar de que gradualmente vamos a salir de la pandemia, no es el momento para tomar esto a la ligera. No es el momento para olvidarnos de que todavía hay un riesgo muy importante ahí afuera.



Sí esto no ha terminado ¿debe seguir el énfasis en el comercio ‘online’?



Creo que una de las cosas que no va a cambiar, incluso, aunque termine la pandemia es el paso del comercio a estos entornos en línea para cumplir con la demanda, y se va a quedar para siempre. Otra cosa, que es muy importante es el de las entregas a domicilio de los productos. Nuestra estrategia es que los equipos regionales desarrollen sus planes locales. En el caso de Colombia se han logrado alianzas que han permitido tener un gran porcentaje de pedidos en las casas. Casi el 75% , en menos de 24 horas en cualquier punto de Colombia, un indicador positivo.



¿Entregar en casa aumenta costos?



Ese 75% un día va a ser 50% porque la gente también va a salir a buscar el producto, pero nosotros pensamos que el costo de enviarles las cosas a su hogar, va a tener que quedar incorporado en el modelo.



¿Preocupa el alza de materias primas ?



Tenemos suerte porque dos cosas compensan eso. Una, es el inventario que nos permite mantener los precios donde están, son productos que se fabricaron antes de este pico de costos. Y, segundo, aunque hay un aumento de costos asociados con estas entregas, simultáneamente,ha habido una caída en los gastos para nosotros como empresa asociados a los viajes y con los eventos. Entonces a medida que las cosas se normalizan los costos de las entregas también van a bajar dramáticamente. Tenemos confianza de que no vamos a tener que transferir esos costos al cliente.



¿Qué opina del mercado colombiano?



En 20 años que hemos estado, Colombia siempre ha sido para nosotros una joya de la corona de América Central y del Sur. Ha sido uno de nuestros mejores mercados y una gran fuente de inspiración para los demás países. Nos ha ayudado a formar una base sólida para nuestro negocio en esta parte del mundo. El año pasado tuvimos ventas por $198.000 millones y en el primer semestre del año de $92.000 millones, 6% más que el 2020.



¿Por qué es fuente de inspiración?



Es una calificación cualitativa, pero hay algo eminentemente empresarial de la cultura colombiana. La gente de Colombia tiene un gran espíritu empresarial y en el país las personas se dan cuenta de la importancia de cuidarse y de la nutrición. Ayudamos a los empresarios jóvenes a empezar estos negocios y los apoyamos en una comunidad para que tengan éxito. Ahora, Colombia es respetada en la región por su Gobierno, por su sociedad, por su entorno de negocios. Es un ejemplo para muchos y los vemos cuando vamos a otros países, ven a Colombia como modelo.



¿Cuál es el camino para fortalecerse?



Invertir en tecnología en Colombia y en otros países para crecer más rápido en el futuro. Comenzamos a separar las plataformas de distribuidores y consumidores con un programa de cliente preferencial. También hay planes de lanzamiento de nuevos productos, en el primer semestre hubo dos novedades y anunciaremos otro.



¿Cuáles son las perspectivas?



Creo que a medida que llegamos a 2022 y más allá, la empresa está en una trayectoria de crecimiento. Estoy muy entusiasmado con lo que van a traer los próximos años. Estamos aumentando la concientización sobre la importancia de las proteínas y la vida saludable. Eso, unido al progreso digital y de ventas online. Así que tengo mucha esperanza de que viene un futuro mejor.

​Constanza Gómez Guasca

congom@portafolio.co