‘Revolcón’ en Subway: asume la operación directa en Colombia

La casa matriz de la cadena Subway se pone al frente de la operación directa en Colombia. Alejandro Henao, quien estará al frente de esta responsabilidad explica a Portafolio la estrategia para fortalecer la marca.

¿De qué se trata el cambio que tiene Subway en Colombia?



La gran transformación es que ya opera directamente, antes se tenía un modelo de desarrolladores de negocio que hacían un plan de expansión y eran quienes podían determinar el crecimiento a través de franquiciados. Además de sus propias tiendas tenían la posibilidad de darle franquicias a otras personas interesadas.



(La historia del rappitendero que perdió una pierna trabajando).



Lo que está haciendo ahora la corporación, como una decisión que aplica a otros mercados como el de Estados Unidos y México es que quien representa ahora la marca es Subway Corporación. Es una organización en la que yo soy empleado de la corporación desarrollando el negocio pero, a su vez, tengo un soporte de áreas que conocen el negocio y prestan servicio a los países.



Se mueve por regiones para que hagamos la mejor gestión y tengamos las mejores herramientas para que los franquiciados rentabilicen sus negocios y puedan crecer de una manera sostenible y, a su vez también, Subway amplíe su penetración y participación en el mercado. Mi nombramiento es una decisión estratégica de la casa matriz para asumir la operación directa en el país y es una apuesta por el mercado.



¿A qué se debe esto?



Tiene todo el sentido. Todas las marcas ven a Colombia como un mercado estratégico con una población dispuesta a aceptar propuestas como las de Subway. Es una decisión de negocios, de poder tener una participación importante en el negocio de comidas rápidas en el país. La marca tiene una aceptación muy alta en los consumidores, lleva más de 28 años en el mercado y necesitamos, de alguna forma, volver a generar esa expansión de marca de una manera rentable.



(Nequi retó a sus usuarios a ahorrar un millón de pesos en 40 días).



¿Cuáles son los números de la cadena en el país?



Tenemos más de 226 tiendas en Colombia, en más de 30 ciudades, incluidas poblaciones de difícil acceso. Lo importante es que su modelo de negocio es replicable en muchas zonas. Tenemos 80 franquiciados y unos 1.700 empleados.



¿En esta fase revisarán franquicias existentes o buscarán nuevas con miras a la expansión?



Es una combinación, los que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de franquiciados que tenemos hoy y eso lo hacemos con escenarios de números.



Entonces habrá que tomar ciertas decisiones para mejorar la salud del negocio de los franquiciados y, por supuesto, también pensar en abrir nuevos restaurantes a través de nuevos franquiciados. Es un modelo de negocio que está demostrado que es rentable y que queremos crecer.



(Plataforma de restaurantes ayuda a clientes en medio de la inflación).



¿Cuál es la proyección?



Con este cambio estamos identificando muchas cosas por ajustar y no me quisiera comprometer. Lo que sí puedo decir es que las 226 tiendas que tenemos en el país son apenas el comienzo. Esta es una marca con un potencial de crecimiento enorme.



¿Cómo les fue en el 2022?



Nos fue bastante bien, tuvimos un crecimiento no solo en Colombia sino en la región. Ha sido un desempeño en el que se ha ampliado la base de clientes.



¿Sigue el plan de modernizar restaurantes?



Subway es una marca completamente dinámica, que viene con un programa de renovación con un formato que se llama Fresh Forward, el cual exalta la experiencia del consumidor en el restaurante. Adicionalmente a eso, parte de nuestra dinámica es generar nuevas plataformas dentro del menú como se lanzó en diciembre, la plataforma de wraps en Colombia. Además, tendremos la franja de desayunos oficialmente y durante el año vendrán innovaciones que van a exaltar los sabores de Subway. La marca viene con un plan muy robusto en lanzamiento, en innovación y en oferta a los clientes.



(Comidas callejeras, la receta para conocer Egipto a pie de calle).



¿Qué opina sobre el clima de los negocios?



Hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar, pero que sí las tenemos muy alerta para buscarle la salida o la mejor salida. Estamos tratando de entender cómo las reglas del juego están cambiando para saber cómo podemos participar en ese nuevo juego de una manera eficiente. Esta es una demostración de la corporación de llegar a un mercado al que apuntamos por más que las condiciones externas puedan llegar a ser complejas o desconocidas.



¿Qué espera en materia de inflación este año?



Independientemente de cualquier situación de inflación en alimentos, Subway siempre va a mantener su calidad. Lo que sí hay que tener presente es que los precios no van a llegar nunca a lo que fue antes. Hoy toda la categoría se movió hacia una arquitectura de menú y de precios diferentes, asociada a los nuevos costos, pero a medida que surgen decisiones de una compañía como Subway de aumentar su participación en el mercado, de ser nosotros generadores de mayor nivel de compra, de hacer volumen o y de generar una eficiencia, el mercado debería tender a estabilizarse para mejorar la rentabilidad. Vamos a seguir, al menos este año, con mucho movimiento.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio