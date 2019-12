Subway modernizará una decena de puntos en el 2020

Archivo particular

La cadena de restaurantes Subway sigue en su plan de modernización, en medio de un crecimiento favorable de sus negocios. Así lo anuncia Laura Paz, directora de Marketing de la cadena para el país.



(Subway Colombia se suma a los cambios globales).

¿Cómo terminan el año?



Comenzamos el año con una desaceleración en el consumo en el primer trimestre. Pero en el tercer trimestre hemos visto una mejoría y estamos contentos con los resultados que hemos tenido. Estamos cerrando el año de forma positiva.



¿Qué generó el mejor comportamiento del negocio?



La innovación que se ha generado del área de mercado ha sido clave. Tuvimos una nueva plataforma de valor que se acompañó con el jugador Juan Guillermo Cuadrado y “Menú al cuadrado”, nos ayudó mucho a atraer clientes con una propuesta de calidad para el consumidor. También hemos generado proyectos. Eso, unido a que la confianza del consumidor va mejorando. Vamos a terminar el año con índices positivos.



¿Ve sostenible esa mejoría en la confianza del consumidor?



Consideramos que estamos siendo bastante relevantes para el consumidor y esa va a ser nuestra apuesta el próximo año, ofreciéndoles productos y programas que le aporten valor. La perspectiva es positiva.



¿Algún producto especial?



La plataforma ‘Menú al cuadrado” rota y hemos tenido alrededor de 4 variaciones desde su lanzamiento en octubre. Para el 2020 se renovó el contrato y eso implicará novedades.



¿Cuántos restaurantes hay y cómo se avanzan en la modernización?



Actualmente tenemos 295 restaurantes. Hemos tenido bastantes remodelaciones.

Para el próximo año esperamos tener al menos el 75% de sus restaurantes más renovados en el menú.



¿Hoy en que va la modernización?



Tenemos 18 restaurantes. Las remodelaciones no van a ser solo en la infraestructura y la idea es que sean progresivas.



(Cadena Subway refresca la imagen de sus restaurantes).



¿Cuántos serán remodelados?



En 2020 Subway tendrá 10 restaurantes Fresh Forward. También tenemos planeada una expansión pero no es agresiva porque buscamos ganar solidez como negocio. Hoy estamos concentrados en lo que podríamos llamar un desarrollo inteligente que puede incluir relocalizaciones.



¿Cómo está la proveeduría local de ingredientes?



No tenemos 100% producto local, pero digamos que todos los años nuestros desarrollos han estado en poder lograr una base de ingredientes nacionales. Hoy estamos en un 70% y la evolución sigue. Obviamente, la tasa de cambio tiene unas afectaciones con las materias primas del país.



¿Qué han hecho en materia digital?



Para el año entrante tenemos una estrategia bastante agresiva de omnicanalidad, la cual incluye tecnología. Va a ser un año importante en cuando a los lanzamientos que haremos para esa área.



¿Cómo se ubican en el mercado?



Somos una propuesta diferenciada que ofrece mucha calidad y customización. El cliente puede encontrar recetas y productos afines al su gusto. La variedad y la oferta asequible también hacen parte de nuestra propuesta diferenciada y sabemos que con los cambios que estamos haciendo al menú vamos a tener mayor éxito.