Súper se expande en dulces saludables y busca más países

Hacer Alimentos saludables no es sencillo ni económico, pero la apuesta de Súper de Alimentos es reforzar su propuesta en las líneas Origami y Next, las cuales recogen esa filosofía en el portafolio que tiene la compañía.



“Nuestro propósito es ofrecer alternativas a los diferentes consumidores y ser democráticos en nuestras opciones. El mayor reto en las líneas saludables está en ajustar el valor, pues que volver competitivas las materias primas y desde que iniciamos en 2019 Origami hemos estado en medio de todo eso”, explicó María Antonia Arango, gerente general de Súper de Alimentos.



De acuerdo con la directiva, los consumidores en general buscan comer más saludable sin que eso signifique una renuncia a los sabores. Por eso la nueva inclusión en el portafolio de Origami es la barra de yogurt de arándanos, que se suma a las barras de coco-limón y mora.



“Estamos en las barras con un precio competitivo de mil pesos y es una alternativa real para los consumidores, porque tiene un buen sabor y precio”, dijo.



En el caso de la marca Next, que se enfoca en la nutrición deportiva y que tiene barras de proteína, la novedad es la incursión de las gomas de energía con extracto de guaraná y complejo B en los sabores limón y cereza.



La compañía también espera llegar a más de 50 mil tiendas en Colombia. Además, tiene la expectativa de que estas dos nuevas marcas representen entre el 5% y 10% de sus ventas en un plazo de 5 años.



“Lo importante con Next es la democratización de estos productos, que no sean muy caros, que no tengan la presentación de grandes cantidades como es usual y que garanticen la energía necesaria al hacer deportes”, explicó la directiva.



La empresa también ha apostado con novedades en su línea Súpercoco, que es de gran tradición en el país.



“El coco se transformó en un ingrediente tendencia y nosotros por la tradición tenemos un manejo y conocimiento como materia prima que buscamos aprovechar al máximo, al mes nos llegan 500.000 cocos del Pacífico. Lanzamos el agua de coco que antes no utilizábamos y que ahora con unos proceso con el que buscamos extender su vida útil sin ponerle aditivos. También lanzamos una barra de cereal de coco, para dar esas alternativas que también son indulgentes y deliciosas”, dijo.



Entre los cambios que han tenido los productos está la expansión de la marca Bianchi, que tiene ya más de nueve opciones en diferentes paquetes.



“Con Bianchi estamos viendo también el aumento en el desembolso que hacen los consumidores que va desde los 100 pesos a los 5.000, estamos tenido chocolates de la más alta calidad y el cambio también el gramaje del consumo”, señaló Arango.



En el caso de las gomas Trululu, siguen siendo el número en ventas de la compañía. “Venimos creciendo mucho también en las exportaciones, hemos realizado inversiones superiores a los 16.000 millones de pesos en el último año y hace unos tres años incorporamos a ese mundo los masmelos para darle también una diversidad a la propuesta del producto”, añadió.



En solo Trululu la empresa exporta 25.000 millones de pesos y el año pasado las ventas al exterior de la empresa fueron de 40 millones de dólares, logrando que la participación en las exportaciones sea del 40% las ventas.



“En exportaciones estamos apostando por todo un desarrollo del portafolio de la marca, no solo la propuesta comercial sino que podamos llegar al corazón de las personas. Esto ya lo estamos trabajando en Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y el triángulo norte. Nosotros ya estamos llegando pero estamos buscando conquistar, por ejemplo, Canadá, México que ha sido un reto importante, también Chile, Haití y Puerto Rico”, señaló la directiva.



Incluso, desde Guatemala y Bolivia están trabajando para el desarrollo del portafolio.

Durante la pandemia la empresa apostó por los empaques con mayor gramaje de sus producto, pues vio el cambio en el consumo.



“Hemos visto una recomposición en los hábitos y también las ventas más en los momentos de mayor restricción las presentaciones de mayor gramaje y tipo familiar empezaron a liderar y el consumo por unidad si fue el más afectado. Ahora hemos visto una recuperación y reactivación en Colombia y en todos los 10 mercados y hemos visto el reto de mantenernos y seguir con una propuesta de valor”, señaló.



En cuanto a la recuperación del consumo respecto al año pasado, han crecido 33% considerando que los meses de abril y mayo del 2020 estuvieron 30% por debajo de las hechas en 2019.



“Con los bloqueos tuvimos que reducir un 65% la producción en la planta, tuvimos desabastecimiento de materias primas y con un sobrecosto de hasta el 28%. Y si bien ya hemos recuperado algo, aún falta porque no son los mismos productos”, puntualizó.



INVERSIONES Y DESARROLLO



La empresa ha invertido en tecnología más de 12.000 millones de pesos, para incorporar tecnologías y el desarrollo de prototipos y producto. “Estamos focalizados en normalizar y recuperar la operación, garantizar un buen abastecimiento de los productos. Tenemos una proyección de crecimiento, estamos también en la construcción de una plata con cinco líneas de producción en Manizales con inversiones superiores a 100.000 millones de pesos para garantizar la proveeduria a los 10 países en los que estamos y seguir innovando mucho más, esperamos lanzar 30 productos en 2022”, dijo María Antonia Arango.

