SuperBeauty, empoderando mujeres y dando valor al mundo de la belleza

En el camino de emprender son muchos los retos. Uno de ellos es encontrar oportunidades.



Desde septiembre de 2021 nació SuperBeauty con el fin de ayudar a las tiendas de belleza de barrio a mejorar sus procesos. En el camino, se encontraron con generaciones de mujeres que lideran sus propios negocios.



Esta ‘startup’ creó una plataforma para abastecer las tiendas de belleza eliminando las largas cadenas de distribución tradicionales y dándole al cliente la oportunidad de hacer sus pedidos a través de un solo clic en un ‘market place’.



María Alejandra González, fundadora y CEO de SuperBeauty, explica el éxito de la plataforma de comercio electrónico, que hoy en día surte a más de 10.000 tiendas en Colombia y cerca de 35.000 peluquerías.

La fundadora de SuperBeauty considera que gracias a la propuesta de abastecimiento digital, a través de la cual los negocios reciben todo en una sola entrega, en menos de 24 horas y sin monto mínimo de compra, han llegado a consolidarse como un ‘e-commerce’ líder en el sector de la belleza.

¿Qué aportes tiene su emprendimiento a nivel social y económico para el país?

Existen muchos negocios independientes e informales en el país, y nuevas ideas de emprendimientos que han sido el ‘boom’ durante los últimos años. Como SuperBeauty lo que hacemos es fortalecerlos, para que ellos, sin un monto mínimo de compra, puedan iniciar o potencializar su negocio.

Además, SuperBeauty es un negocio manejado por mujeres, el 80 % de nuestra fuerza comercial es liderada por ellas y cada vez es más fuerte la idea de empoderarlas como empresarias. Es decir, seguir ofreciéndoles herramientas para que puedan administrar sus negocios y sacar sus sueños adelante.

¿Cuáles han sido los mayores retos del emprendimiento?

Tres retos principalmente. El primero es la logística. Al ser un ‘e-commerce’ tenemos que entregar todos los productos de manera rápida. Esto implica crecer en micro bodegas y seguir prestando servicios más rápidos de entrega a los clientes. El segundo reto es el portafolio, es decir, crecer en el número de marcas que se tienen dentro de la plataforma. Nuestra visión es tener el portafolio más grande de Latinoamérica.

El tercero es incentivar el uso de la plataforma tecnológica por parte de nuestros clientes, pues los negocios de belleza están acostumbrados a comprar de la misma manera que lo han hecho durante los últimos 20 o 30 años. A largo plazo, cuando ya realicen las compras y sepan abastecer su negocio por la plataforma, la idea es que puedan gestionar sus créditos e inventario por esta herramienta.



¿Cómo han solventado estos desafíos?

Previamente al lanzamiento de nuestra plataforma, en septiembre del 2021, duramos dos meses escuchando a nuestros clientes y entendiendo realmente sus necesidades. Asimismo, relacionado con la logística, hemos abierto micro bodegas o centros de distribución para los clientes. Arrancamos con la bodega de Bogotá y en un par de semanas abrimos la de Medellín. También implementamos la última milla para cumplir la promesa de entregar los productos en menos de 24 horas.

Con respecto al portafolio, la idea es romper con esa barrera de no solo tener en la plataforma las marcas que están posicionadas desde hace muchos años, sino también esas marcas, consideradas como emergentes, porque están llegando recientemente al país. Para ello, tocamos las puertas de todos los clientes, presentamos estos productos y los beneficios que ofrecen.

¿Qué proyectos se vienen para su emprendimiento?

El sueño es convertirnos en una app para los negocios de belleza, a través de la cual ellos no solo puedan abastecer sus negocios, sino también adquirir servicios como el entrenamiento en el uso de los productos, la financiación, es decir, que ellos puedan gestionar su crédito en la plataforma de SuperBeauty, y también gestionar el inventario de su punto de venta.

¿Qué es lo que busca en sus empleados a la hora de contratar? ¿Cuál es la prioridad?

Realmente es dependiendo de cada área, pero sí puedo decir que nuestra fuerza comercial el 80 % son mujeres. Somos las que vivimos la belleza y simplemente buscamos perfiles idóneos de cada área. Al ser una categoría de belleza, la mujer tiende a tener unos conocimientos adicionales porque nosotras vivimos la belleza diariamente. Es importante para nosotras que las mujeres sean gran parte de esta compañía.



Un consejo para empezar a emprender en Colombia

Yo creo que para emprender en Colombia y en cualquiera parte del mundo se necesitan tres cosas: pasión por lo que se está haciendo. La segunda es pensar en grande y enfocado en el crecimiento, y tercero la capacidad de ejecución. Yo creo que en Colombia y, a nivel global, es un reto muy grande.

Hay que tener la combinación de estas tres, porque, por ejemplo, sin pasión va a desistir o va a decir ‘me voy’. Cuando hablo de enfocarse en el crecimiento, va a pasar lo mismo. Si no hay ganas de solucionar un problema, no puede haber emprendimiento. Junto a la capacidad de ejecución que es vital para que haya empresa. Hay que apasionarse con el problema más no con la solución.

