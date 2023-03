Supertransporte multa a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

La Superintendencia de Transporte, a través de la Dirección de Investigaciones de Puertos, sancionó en primera instancia con una multa de $2.285 millones, a la Sociedad

Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA) en Buenaventura, por no tener continuidad en los equipos de trazas o escáneres y por deficiencias en la prestación del servicio público portuario en Buenaventura.



Lea: ANI logró adjudicación de la concesión portuaria de Puerto Pisisí





“La eficiencia en el servicio portuario se debe en gran medida a la continuidad de sus operaciones, por lo tanto, la Superintendencia de Transporte hace un seguimiento riguroso a los puertos y sus actividades, pues de eso depende el desarrollo económico del país y una prestación óptima de este tipo de servicio público las 24 horas, todos los días del año”, dijo la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias.



Y es que mediante la Resolución No. 8862 del 30 de agosto de 2021, la Dirección de

Investigaciones de Puertos abrió investigación y formuló cargos porque presuntamente las medidas adoptadas por SPIA no fueron suficientes para garantizar que, durante el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2020, los dispositivos de trazas estuvieran a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de los servicios que provee la terminal, con lo cual se afectó la continuidad y eficiencia requerida en la prestación del servicio, tal y como lo exige la ley.



Lea: Crisis de suministros pone el freno al comercio marítimo



"Es importante tener en cuenta que, el uso de escáneres no solo es una obligación de Ley, sino que representa una oportunidad para aumentar la competitividad de los puertos nacionales, pues al establecerse como un proceso que garantiza la seguridad, permite que los tiempos de atención de las autoridades mejoren, incrementando la confianza respecto a las operaciones portuarias en el país", señala la entidad.



Para la Supertransporte es claro que a pesar de que SPIA tomó medidas y realizó las

gestiones que consideró necesarias para mitigar las fallas presentadas en los equipos de trazas, los mismos estuvieron fuera de servicio en el lapso comprendido entre junio y noviembre de 2020.



Es así como este hecho representó un problema para las autoridades de control, pues al no contar con los equipos requeridos para realizar las inspecciones, tuvieron que asumir cargas adicionales, como lo fueron el despliegue adicional de personal y el aumento en los tiempos de atención, afectando la celeridad y eficiencia de esas operaciones en la instalación portuaria.



Lea: Los puertos marítimos del país le apuestan a mayor competitividad



"Se pudo establecer que la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A., desconoció lo previsto en la norma, pues según se evidenció, la vigilada no cumplió su obligación de asegurar que en sede de sus instalaciones se tuvieran a disposición los elementos para prestar un servicio público continuo y eficiente", remarca la Supertransporte.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio