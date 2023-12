DHL Supply Chain explica por qué ve con optimismo el 2024

El sector logístico ha afrontado grandes dificultades desde la pandemia, sin embargo, algunos ven estas adversidades como oportunidades. Este es el caso de José Miguel Paredes, presidente de DHL Supply Chain en Colombia, quien ve en el país gran potencial.



¿Cómo le fue a DHL Supply Chain este año?



Ha sido un año de muchos retos, pero también de muchas satisfacciones. La pandemia nos dejó muchos aprendizajes, entre ellos la flexibilidad y la resiliencia, eso ha reinventado la industria de la logística y en particular a DHL. Nos ha ayudado a ser mucho más creativos, a integrar más tecnología a nuestros procesos y estar más conectados con nuestros clientes.



¿Cómo les fue en el primer semestre en volúmenes?



Por verticales hemos visto diferentes comportamientos. Algunas aún presentan retos, sobre todo en la importación de bienes. En general fue un primer semestre bueno pese a los retos, los hemos encarado de diversas formas. Una de ellas es a través de la inversión.



¿Cuánto han invertido?



Hemos invertido en Colombia cerca de 50 millones de euros. Una parte en bienes raíces, esto en la construcción e implementación de nuestro centro logístico ubicado en Funza, que tiene 160.000 metros cuadrados, 75.000 metros cuadrados destinados a bodegas y almacenes. También hemos invertido en nuestra torre de control que asegura altos niveles de servicio y en flota verde.



¿Qué inversiones están en marcha?



Nuestro parque industrial no solo cumple con nuestro objetivo ecológico, sino que también está situado en una posición que nos permite llegar de forma óptima a Bogotá.



A nivel de sistemas y visibilidad, tenemos inversiones que se están ejecutando y que son críticas. El nombre del juego hoy en día, además del nivel de servicio, se llama información, visibilidad, anticipación y en ese sentido nos hemos dado a la tarea de apoyarnos con tecnología como inteligencia artificial, modelos predictivos, de tal forma que podamos ser mucho más proactivos en nuestra logística y darles mejor servicio a nuestros clientes.



Por último, el transporte juega un rol importantísimo en la distribución y nos hemos dado a la tarea de invertir no sólo en vehículos híbridos, sino también en vehículos eléctricos.



¿Cómo le apuestan a ese cambio en la flota?



Estamos modificando nuestra flota primero a nivel híbrido y recientemente a nivel eléctricos. Cada uno con sus diferentes perfiles y limitantes. La flota eléctrica tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel de distribución urbana. Nos permite brindar el servicio que demandan nuestros clientes, pero también contribuir a una neutralidad en la huella de carbono. Como grupo queremos alcanzar una neutralidad en nuestros servicios para el 2050. En el 2025 es alcanzar una neutralidad en nuestros almacenes y también alcanzar un 30% de neutralidad en huella de carbono de nuestra flota.



¿Y a futuro cuánto y en qué invertirán?



Los 50 millones de euros son inversiones que hemos hecho desde el año pasado. A nivel región 500 millones de euros. Es un plan 2021- 2024.



Con la llegada al cargo, ¿cómo ve los retos del país?



En todo entorno hay oportunidades y nos hemos enfocado precisamente en ellas. Nos hemos dado a la tarea de ser más productivos, de integrar cada vez más tecnología, de entender y escuchar más a nuestros clientes para acompañarlos en estos retos, de tal forma que, lejos de encontrar una desventaja, lo que estamos haciendo es sumarnos a esos retos y traducirlos en oportunidades y eficiencias.



¿Cómo ven la oportunidad de incorporar más servicios?



Veo con muchísimo optimismo el futuro. Colombia es un mercado crítico, muy importante para nosotros. Nos debemos a nuestros clientes, a los colombianos. Algo que me ha sorprendido de Colombia, en comparación con las diferentes experiencias que he tenido, es que hay una actividad grande de emprendedores. En ese sentido, y conectado con el e-commerce veo muchas oportunidades.



¿Qué participación tiene Colombia en su ‘target’?



Colombia a nivel de la región es el tercer mercado más importante, seguido de México y de Brasil.



¿Cómo esperan cerrar el año?



Esperamos cerrar el año muy fuertes. Vamos a atender las necesidades de nuestros clientes en este último trimestre, que es muy enfocado hacia las fiestas.



Eso de por sí atrae un pico de volúmenes, un pico de demanda. Nos estamos preparando para el próximo año el cual también vemos con optimismo. Vemos un país con mucho potencial, estamos aquí para seguir invirtiendo y ser parte esencial de la vida de los colombianos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio