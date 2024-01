Sura dejará de comercializar nuevos planes complementarios

En medio del complejo debate de la reforma a la salud presentada por el gobierno Petro, la EPS Sura, una de las más importantes del país, tomó la decisión de dejar de comercializar su plan complementario.



Esto quiere decir que la entidad no afiliará a más personas en dicho plan, pero seguirá atendiendo a los miembros antiguos. Vale la pena aclarar que la empresa ya había informado internamente esta decisión el 18 de diciembre.



"Nos permitimos informar que a partir del 18 de diciembre de 2023, no está permitido comercializar Plan Complementario EPS Sura Familiar o Colectivo Nuevo con fechas de inicio de vigencia igual o superior al 1 de enero de 2024", dijo la empresa.



Sura @epssura "elimina" nuevos planes complementarios a partir de la fecha, solo deja vigentes los previamente contratados hasta el 31/12/23



1. UPC y financiamiento de los planes complementarios no tienen nada que ver, estos últimos los financian los afiliados que los contratan.… https://t.co/b7hCowwj3t pic.twitter.com/Ah53uGt3Wh — Vicente Calvo (@vcalvot) January 2, 2024

Y agregó: "Será posible comercializar esta solución tanto para familiares o colectivos nuevos con inicio de vigencia hasta, máximo, el 31 de diciembre".

Según informó la empresa, a partir del 1 de enero los afiliados actuales podrán tomar la decisión de renovarlo o no, a través de los asesores autorizados Sura.

Además, anunció que desde este mes ofrecerá nuevas alternativas de aseguramiento para quienes estén en interesados en servicios complementarios de salud.

"Comprometida con el cuidado de la salud y el bienestar de los colombianos SURA ofrecerá a partir de este mes nuevas alternativas de aseguramiento para quienes estén en interesados en servicios complementarios de salud".

Tenga en cuenta también que los servicios de otras pólizas de salud de Sura que están activas y vigentes continuarán prestándose con normalidad.

