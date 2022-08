Una vacuna contra el dengue, objetivo que persigue Takeda

Con un portafolio de medicamentos para el tratamiento para enfermedades como la hemofilia, cáncer, morbilidades gastrointestinales, entre otras, la biofarmacéutica japonesa Takeda, fundada desde 1781, y con más de 240 años de experiencia, se ha desarrollado en el sector de la salud, como una compañía centralizada en el paciente, e inspirada en los estudios de investigación en búsqueda de tratamientos médicos para la sociedad.



Con cifras de la compañía, actualmente tienen presencia en aproximadamente 80 países, de los cuales para 2021 se tuvieron ingresos por US$29.400 millones, siendo Estados Unidos quien aportó el 48,0%, Europa y Canadá el 20,7%, Japón un 18,5% y el crecimiento en mercados emergentes con un 12,8%, dentro del que participa Colombia.



Por su parte, Gabriela Pittis, Head en Takeda para SAM (South Cone, Andean region, Mexico & Central America and Caribbean), asegura que “nuestra compañía ha expandido su negocio, no solo en portafolio en productos y áreas terapéuticas, sino también en áreas geográficas, y se ha convertido en una compañía global, ocupando el lugar entre las 10 compañías más importantes en términos de negocio”.



Dentro de la empresa, a 2021, se estimaron 50.000 empleados, de los cuales, el 40% provienen de Estados Unidos, el 30% de Europa y Canadá, el 18% del crecimiento en mercados emergentes y el 12% de Japón.



Entre las transacciones más importantes de la compañía se encuentra la compra de la farmacéutica Shire por parte de Takeda en 2019, por un valor de US$62.000 millones, convirtiéndolo no solo en el “mayor acuerdo biofarmacéutico del año, sino también la mayor adquisición de una empresa extranjera en la historia de Japón”.



Takeda en Colombia



De acuerdo con Gabriela Pittis, Takeda está en Colombia desde el 2009, con un portafolio de productos en oncología, enfermedades gastrointestinales, enfermedades raras como la hemofilia, “que es una de las áreas en donde tenemos más peso en el país”, afirmó.



Así mismo, dentro del portafolio de la biofarmacéutica, que se encuentra completo en Colombia, también se tratan enfermedades menos conocidas como las genéticas metabólicas, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Hunter, y la colitis ulcerosa.

De acuerdo con la empresa, en Colombia la compañía tiene presencia física con una planta de 125 personas y en donde el 64% del equipo son mujeres.



"Nosotros hemos invertido en Colombia, con el recurso humano y desde ese lugar se impulsa también la economía, por medio de la capacitación, la logística, el desarrollo de habilidades y experticia que puede ser instalable y trabajado en conjunto con es sistema de salud que es el área en el que nosotros nos movemos" dijo la directiva.



En materia de expectativas, la multinacional espera seguir trayendo innovación a Colombia, “en lo que fueron los dos últimos dos años en el país se lanzaron cuatro productos nuevos y se estima que en los próximos dos se lancen otros cinco productos de la compañía”, con el fin de crecer, para continuar siendo un interlocutor fuerte con el sistema de salud.



"Eso significa traer nuevas soluciones a los pacientes en Colombia, entre ellos la vacuna del dengue que no es para pacientes, sino para la población general en un país endémico" aseguró Pittis.



