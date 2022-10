Tecno Mobile apuesta por un 10% del mercado de celulares

Archivo particular

La empresa china de tecnología Tecno Mobile se ha trazado como meta convertirse en un fuerte competidor en el mercado local de teléfonos inteligentes. Así lo destacó Mario Yang, director de la marca para Latinoamérica, quién además habló del nuevo lanzamiento de la compañía en el país.



¿Cómo le ha ido a la marca en el país?



Sentimos que la operación ha sido un éxito. Hemos llegado a puntos claves en el mercado tecnológico, y buscamos seguir posicionándonos en las audiencias que ya nos conocen. Sin embargo, sentimos que la brecha se va acortando con el mercado actual y cada día vemos como nuevos clientes preguntan por nosotros, no como alternativa, sino como preferencia.



¿Cuál es la participación de la marca en el mercado y cuánto esperan ganar en los próximos años?



La participación de la marca ahora está por encima del 8%. Es una cifra que queremos romper para este año. Nuestro objetivo, por supuesto, es superarnos y llegar al 10% a corto plazo.



¿Cómo encuentra la competencia en el mercado local?



Es interesante y al mismo tiempo emocionante. Son varias las ventajas que diferencian a Tecno de la competencia. Nosotros comprendemos la demanda de los consumidores locales y ofrecemos cámaras profesionales personalizadas para fotografía y videografía, así como un diseño elegante para una experiencia de usuario sorprendente.



¿Qué innovaciones han ido caracterizando a la marca?



Venimos con grandes novedades este año, sin embargo, hablaremos de la más reciente: Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition, un celular exclusivo con funciones de alta gama.



Además, se nos ocurrió llevar una cámara con excelentes funciones y, por lo tanto, desarrollamos la lente RGBW en asociación con Samsung, buscando la preciosa definición de una fotografía, tomada con su propio dispositivo móvil. Encontramos el punto de encuentro entre los recuerdos, el arte y la tecnología.



¿Qué podrán encontrar los usuarios colombianos en este nuevo celular?



Nuestro nuevo lanzamiento se basa en un celular que une arte y tecnología. Este equipo cuenta con cámara trasera de 64mp, dos cámaras más, una de 50mp y otra de 2X. Todo lo que se necesita para una profundidad de campo, añadiendo, por supuesto, nuestra lente RGBW.



Es de señalar que se trata de un dispositivo con procesador Mediatek G96 con tasa de refresco de 120Hz. Con este equipo hemos ganado el iF Design Award, considerado el “Oscar del diseño”, por ser independiente, riguroso y fiable. Además de esto, recibirnos por diseño e innovación el Muse Design Award y el A’Design Award.



Asimismo, este celular es el primer dispositivo inteligente del mundo que utiliza la tecnología de “dibujo a la luz del sol” para permitir que el teléfono cambie de color, que rinde homenaje al arte del siglo XX del icono Piet Mondrian.



¿Se han visto afectados por la suba del dólar? ¿Creen que los precios de los celulares aumentarán?



El precio del dólar es algo con lo que las organizaciones deben lidiar. La inflación en el mercado internacional, más allá de ser vista como una crisis, la vemos como una oportunidad para contribuir a un mundo que carece de democratización tecnológica. Nos enfocamos en la necesidad del cliente final y para nosotros su tranquilidad es primordial. Queremos y anhelamos un mundo con mayor acceso a la tecnología. Una vez más, “no te detengas ante nada”.



¿Qué planes tiene la marca en el país para los próximos meses?



El cierre del 2022 va a traer una alianza increíble y de igual manera dos lanzamientos que revolucionarán el mercado y las preferencias de nuestras audiencias. Preparémonos porque Tecno no se detiene, y buscamos seguir llevando la mejor tecnología a nuestros públicos.



