Tecnoglass ahora cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York

Archivo particular

Este lunes 25 de abril, la compañía colombiana Tecnoglass anunció que transferiría la cotización de sus acciones ordinarias a la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) desde el Mercado de Valores de Nasdaq.



La empresa tiene en sus planes comenzar a cotizar en Nyse desde el próximo 9 de mayo bajo su símbolo actual 'TGLS'. A su vez, continuará cotizando en Nasdaq hasta completar la totalidad de la transferencia.

“Nuestra transferencia a la Bolsa de Nueva York marca un hito importante en la evolución de Tecnoglass como empresa que cotiza en bolsa”, aseguró José Manuel Daes , director ejecutivo de Tecnoglass.



“Nyse es el hogar de muchas de las empresas más valiosas y mejor establecidas del mundo y creemos que proporciona una exposición sin precedentes para llegar a más inversores, aumentar la liquidez comercial y aumentar la visibilidad con muchas partes interesadas, lo que en última instancia mejora el valor de nuestra empresa de gran éxito”, puntualizó.



Tecnoglass es actualmente el segundo fabricante de vidrio más grande en Estados Unidos y la mayor empresa de transformación de vidrio arquitectónico en América Latina.



“Este es un paso importante para la compañía, marcando también un hito significativo donde nos volvemos no solo la primera y única compañía de origen colombiano con acciones listadas directamente en el NYSE (a diferencia de estarlo bajo un listado reverso o 'ADR') sino también en ser la única compañía colombiana en haber sido aceptada a las dos bolsas bursátiles mas grandes del mundo", aseguró Santiago Giraldo, director financiero de la empresa.



Actualmente, la compañía ofrece sus servicios a One Thousand Museum (Miami), Paramount Miami Worldcenter (Miami), Salesforce Tower (San Francisco), Via 57 West(NY), Hub50House (Boston), Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), One

Plaza (Medellín) y Pabellón de Cristal (Barranquilla).

