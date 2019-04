Tecnología, el as bajo la manga de la empresa Pavco

Luego del lanzamiento de HotPro, la nueva línea de la empresa Pavco que se especializa en la conducción de agua caliente, la compañía anunció que este año realizará una inversión de 14 millones de dólares para fortalecer la industria en materia de productos y tecnología.



Así lo indicó Ernesto Guerrero Molina, vicepresidente comercial de la empresa, el cual agregó que la inversión se distribuirá en dos partes: cuatro millones de dólares en la creación de productos nuevos y los otros diez en la renovación de maquinaria que sea más productiva y al mismo tiempo más amigable con el medio ambiente.



Ejemplo de esto es su línea de agua caliente, la cual fue probada y avalada por los laboratorios europeos Wavin, que evaluaron su resistencia a presión y altas temperaturas, dando como resultado un producto con formulaciones de última generación y resistencia de 82 a 125 grados centígrados.



El directivo también agregó que actualmente tienen en la mira varios nichos de mercado, los cuales han venido explorando para robustecer su presencia en otras partes del continente donde la empresa ya ha hecho un debut internacional.



“El año pasado logramos un crecimiento en las exportaciones del 8%, básicamente a Centroamérica, pese a que nuestro producto no es exportable, tenemos la idea de seguir avanzando en el exterior y más en países como Bolivia, donde hemos tenido una gran acogida”, expresó el vicepresidente.



Otros desarrollos

De la misma manera, Guerrero manifestó que en los últimos años han venido trabajando en varios proyectos, donde la idea principal es implementar prácticas innovadoras para mejorar los tiempos de ejecución, la productividad y los manejos ambientales que incluyen una buena disposición de los residuos y menos generación de desperdicios, entre otros.



Uno de ellos, precisamente, es el conjunto de técnicas que están utilizando en la renovación de las tuberías de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que inicialmente se desarrolla en la localidad de Teusaquillo, cerca al estadio El Campín.



“Este es un método constructivo en el que hacemos un tubo dentro de otro, es decir, no tenemos que abrir la calle, ya que aprovechamos un ducto que ya está hecho y vamos construyendo ahí mismo, así que el tráfico sigue circulando normalmente y los establecimientos comerciales, que muchas veces se ven afectados por las obras, no tienen inconvenientes”, añadió Guerrero.



Esta práctica, que también se ha utilizado en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, es la indicada cuando la tubería ya ha perdido sus características estructurales o está rota, pues a diferencia de las tradicionales, no necesita ser ensamblada en la fábrica para su posterior instalación.



“De manera sistematizada y con una técnica de introducción espiralada se va construyendo, algo muy interesante para espacios como el Centro Histórico de Bogotá, donde la afectación de vías y estructuras debe ser mínima, así como en sectores donde prevalece la parte ambiental, pues debemos ser responsables con los ecosistemas”, concluyó el directivo.