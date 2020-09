Tecnología, nueva normalidad de empresas de alimentación

De acuerdo con el último ranking de la Revista Portafolio, cinco compañías lideran en la categoría de servicios de alimentación por los ingresos operacionales registrados en el año 2019. Sodexo, Frisby, McDonalds, Crepes & Waffles y Andrés Carne de Res se convierten así en las preferidas.



(La pandemia cambió hasta los compradores).

Sin embargo, aunque nunca dejaron de funcionar, este año el comportamiento ha sido distinto por la pandemia.



“Sin duda, muchas empresas cerraron por la situación coyuntural. Sodexo tiene la ventaja de contar con varios clientes en la industria de alimentos y en otras que no cerraron. Tuvimos una reducción del 20% en el segmento de alimentación”, asegura Juan Pablo Castillo, director de Estrategia Latam para Sodexo.



(Las comidas más pedidas a domicilio en tiempos de pandemia).



Con $525.247 millones en ingresos, Sodexo lidera este segmento en el país, enfocándose hoy en día en entender nuevamente el mercado. “Es necesario estar muy cerca de los usuarios y de las innovaciones. Los retos son enormes, pues debemos acercar a nuestros usuarios finales utilizando herramientas digitales y así entender sus necesidades primordiales”, destacó Castillo.



Por su parte, y en el segundo lugar del ranking con $ 414.419 millones, Frisby resalta que el componente tecnológico ha sido una de las características más importantes en este tiempo. “Ejecutamos proyectos de tecnología que teníamos previsto hacer más adelante”, apunta Liliana Restrepo, gerente general y cofundadora de la marca.



No obstante, dice que la innovación hace parte de su ADN y que producto de esta, hace 25 años fueron pioneros en el tema de domicilios. “Desde hace 5, también contamos con diferentes canales digitales de contacto con el cliente: tenemos ‘app’ propia, página web transaccional, kioskos, y call center sin fila en donde se hace el pedido y se recoge en el punto de venta”.



Si bien al iniciar el confinamiento solo operaban al 50%, al cierre de agosto lograron el 70% del presupuesto con 243 restaurantes funcionando.



“Nuestra experiencia no fue tanto de reinvención como de construir sobre nuestras fortalezas”, manifestó Héctor Orozco, director General de Arcos Dorados en Colombia (McDonald's).



“Aceleramos algunos procesos que venían en marcha como la implementación de más alternativas de pagos electrónicos, pero en el AutoMac ya estábamos implementando nueva tecnología para hacer la experiencia aún más eficiente, y durante esta coyuntura pudimos comprobar el enorme valor que le da el consumidor a la rapidez en este segmento”, agregó.



McDonald's vendió 1,2 millones de unidades entre enero y agosto de 2020 e incorporó nuevas funcionalidades en la ‘app’ como la posibilidad de ordenar y pagar directamente en la aplicación, permitiendo al cliente escoger si recoge su pedido en el restaurante más cercano o se lo llevan a su casa por McDelivery.



La compañía cerró el 2019 con ingresos operacionales por el orden de los $385.934 millones.



Finalmente, Andrés Carne de Res ($173.870 millones) ocupó el quinto lugar de la medición después de Crepes & Waffles, que se situó un puesto antes con $382.883 millones en la medición de la revista.



“Desde hace más de 30 años, Andrés Carne de Res se ha convertido en una marca insignia para los colombianos, pero fuimos un de las marcas más golpeadas por el confinamiento, debido al componente de entretenimiento que manejamos”, destacó Mailyn Castro, oficial de comunicaciones del restaurante.



Esta realidad trajo, en consecuencia, el lanzamiento de ‘Andrés en Casa’, una nueva línea de negocio que permite a los comensales preparar la comida en su cocina con productos de alta calidad y el sabor característico de Andrés. “Además, desarrollamos un formato de fiestas virtuales públicas y también privadas y corporativas que permiten tener de cerca la lúdica, de la experiencia”, concluyó la representante de la firma.



IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PANDEMIA



La sostenibilidad se ha convertido en un punto de lanza para muchas empresas en el país.



En el caso de Sodexo, Juan Pablo Castillo, menciona que “se ha aplicado mucha tecnología en la cocina, lo que reduce no sólo los accidentes sino también los consumos de energía y agua, aspectos que hacen parte del desarrollo sostenible de la compañía”.



Como esta, Frisby cuenta con un área ambiental para el manejo de residuos, aguas y vertimientos.



“Nuestros empaques son diseñados cuidando el medio ambiente. Estamos trabajando con el colectivo de la Andi ‘Visión 30/30’ para cumplir en el 2030 el aprovechamiento del 30% de nuestros residuos de envases y empaques”.



María Camila Pérez Godoy