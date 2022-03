‘Tecnología y nuevas formas de trabajo, en las prioridades’

La ejecutiva Juliana Sguerra, recién asumió como CEO de Boston Consulting Group (BCG) en Colombia.



Explica que el aprovechamiento de la tecnología y las formas de trabajo son asuntos que están en la mente de los empresarios.



(Lea: Cerámica Italia espera crecer 35% en ventas en 2022).

¿Cuál puede ser el diferencial de BCG con la competencia?



Es la forma como trabajamos con nuestros clientes. No llegamos a imponer una solución hecha desde antes. Se busca entender el problema del cliente, cuál es la realidad y su la cultura para crear con las soluciones y llevarlas a la práctica. Cuando yo empecé en Estados Unidos la consultoría era muy enfocada en llevar un documento de PowerPoint y dejar la sugerencia de la estrategia o de la solución del problema. Ahora se acompañan y trabajamos muy de la mano para lograr el éxito de los proyectos, lo que los hacen más tangibles a la hora de visibilizar el impacto. Ahí está el valor.



¿Cómo ve la marcha de los negocios?



Tras la pandemia, el 2022 debería seguir repuntando. En línea con el crecimiento que tuvo la economía el año pasado de 10%, creemos en el pronóstico de la OCDE de que el país puede crecer el 5,5%. Ese es un buen estimado ya que creemos en el consumo privado y en la confianza que hay alrededor del consumidor promedio. Un estudio de BSG sobre el consumidor nos mostraba el cambio de la incertidumbre a la tranquilidad y creo que el tema de cambios de hábitos y ahorros van a hacer que en se siga gastando y eso va a continuar alimentando el crecimiento del país. La agilidad en la vacunación ha contribuido mucho.



Por la inflación ¿no hay más tendencia al ahorro?



La inflación es un tema global y local que estamos viendo. Eso va a afectar el consumo pero no creo que necesariamente afecte el crecimiento. Pero sí hay unas áreas donde que los consumidores si quieren gastar. Lo hemos visto en el turismo internacional como en el local. Ya vemos apetito por las inversiones locales para esta área, al igual que un cambio en los hábitos de los consumidores a consumir comida más saludable y hacer ejercicio. Todo eso hace que haya unos gastos por unos rubros que antes no se veían. El tema de la salud cobra mucha relevancia.



¿Qué les preocupa a los empresarios?



Varias cosas. Lo primero es recuperar ese crecimiento que dejaron tener en el 2020 y en el 2021 y cómo se posicionan de frente a los cambios que han surgido en la sociedad. Así que piensan cómo le meten el acelerador a todos los temas tecnológicos, digitales y de uso de la información para poder responder a las nuevas tendencias. Lo otro es cómo abordan bardan las nuevas formas de trabajo, cómo vuelven a asegurarse que sus empleados están contentos pero también lo suficientemente productivos, con un cuidado a la salud. En BCG tenemos la teoría de las compañías biónicas que miran cómo se fortalecen con el uso de la tecnología no solo en el campo de los procesos industriales sino en el uso y procesamiento de la información, y en cómo le ofrecen a sus clientes algo personalizado porque esos son sus nuevos requisitos a la hora de tener una interacción con las empresas.



(Además: Aumenta la competencia en la banca digital en Colombia).



¿Y el ánimo de inversión?



En algunas industrias hay apetito y en otras vemos la decisión gastar hacia lo que más valor les genere. La pandemia ha hecho que las empresas repiensen la forma en que dirigen sus gastos para reposicionarse de cara al futuro. La coyuntura política también hace que estén pensando qué hacer.



¿Eso también incide en fusiones y adquisiciones?



No necesariamente. Cuando hay buenas oportunidades y las compañías se han dado cuenta que hay que crecer, están dispuestas a realizar estas operaciones. Es un área que puede tener mucha actividad este año. En el 2021 fue muy importante.

PORTAFOLIO