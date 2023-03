‘El espectro en manos del Estado no sirve’

Una de las invitadas al encuentro sobre 5G ‘Inclusión Digital en Colombia’, organizado por el MinTic, fue Pamela Gidi Masías, exsubsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, quien habló sobre la experiencia que tuvo este país a la hora de abrir la licitación del 5G.

Gidi, que se desempeña hoy día como consultora internacional, señaló que los países latinoamericanos deben trabajar “conjuntamente” para lograr una integración digital que potencie a la región.

(Sector de telecomunicaciones se da cita para la implementación del 5G).



¿Cómo fue la experiencia en Chile para iniciar con la licitación del 5G?

Fue un proceso bastante interesante y más porque cuando arrancamos con esta iniciativa habían muy pocos países que empezaban las licitaciones de 5G. Entonces, nuestro objetivo era aprender de toda esa experiencia: de lo bueno, de lo malo y de lo que no queríamos hacer. Claramente, debíamos ir adaptando algunas cosas a la realidad nacional y así iniciamos con una hoja de ruta bastante exhaustiva con todos los pasos requeridos. Asimismo, en todo este proceso tuvimos mucha participación de la ciudadanía, de la academia, del sector privado, de los emprendedores, y gracias a esa participación hicimos dos consultas públicas para entender realmente las expectativas que se tenían. Cumplimos con cada una de las etapas, muy al pie de la letra y la verdad que hicimos una licitación muy exitosa.

Nosotros no tenemos una visión de recaudación, sino que tenemos una visión enfocada en los proyectos técnicos que tengan la mejor cobertura. Nosotros exigimos cosas que antes nunca habíamos exigido, como velocidades mínimas garantizadas en cada banda de subida y de bajada, un tiempo de despliegue muy rápido que cubriera al menos al 90% de la población chilena en un plazo máximo dos años, además de equidad territorial.

¿Cuándo hicieron el anuncio para la licitación?



Desde el 2018 veníamos trabajando en todo este proceso. Un año después, en el 2019, logramos hacer el anuncio. Es de destacar que durante ese tiempo hicimos consultas públicas, despejamos espectro. Asimismo, trabajamos mucho para explicar por qué y para qué queríamos lanzar el 5G en Chile. Trabajamos con el Congreso, con los líderes de opinión, con la ciudadanía y con los ministros.

(Fin de las gangas de tecnología: sector recibe golpe de la inflación).



¿Con cuáles ministerios trabajaron en el proceso?

Trabajamos con distintos ministerios, pero en especial con el Ministerio de Economía, entendiendo que la tecnología 5G está pensada para impulsar el PIB, la productividad del país y sobre todo para trabajar en las verticales industriales. Nuestro foco ha sido sacar el mejor provecho y generar valor a través de la tecnología 5G.

¿Qué obligaciones tenían que cumplir las empresas que se presentaran en la licitación?

Primero, debían cumplir con despliegue de infraestructura. De hecho, en el Plan Técnico debían demostrar dónde iban a ir cada una de las antenas, qué polígono de cobertura iban a cubrir y a qué cantidad de personas iban a llegar, además de los tiempos a cumplir. Asimismo, en algunas de las bandas se exigió conectar localidades que nunca habían tenido acceso a la red.

¿Qué aprendizajes vale la pena replicar en Colombia?

Lo primero, fue que logramos socializar esta tecnología y sus ventajas. Lo segundo, es que el espectro en manos del Estado no sirve, sabemos que es un bien nacional, pero si no se concesiona a una compañía para que haga la inversión, la ciudadanía y las empresas no se van a beneficiar. En el caso de Chile, la inversión fue de 3.000 millones de dólares para el pliegue de infraestructura 5G. Sabemos que el espectro es un bien nacional y por ello hay que entregarlo con una buena competencia, con reglas claras y exigentes, pero que no tengan al final un fin de recaudación. Hoy el 5G es un pilar fundamental en la infraestructura digital del país.

¿Cómo está Chile ahora? ¿Cuál es el balance?

Chile va muy bien. Se espera que a octubre de este año se completa el 80% de la cobertura 5G en el país. Es importante destacar que las empresas han cumplido con los tiempos y la forma. Cabe aclarar que el despliegue de 5G no está pensado para llegar a las zonas rurales, está pensando para aquellos lugares con altos niveles de tráfico y es ahí en donde se tienen grandes oportunidades.

¿Qué recomendaciones le da a Colombia?

Sin duda que tome las mejores experiencias, que copie todo lo bueno y que adapte lo mejor a la realidad local. El proceso es clave. Es importante que Colombia piense que los ingresos fiscales van a venir cuando la economía despierte, cuando las personas ocupen nuevas aplicaciones y cuando se logren generar nuevas empresas, todo gracias a las posibilidades que trae esta tecnología. No cabe duda que dar conectividad impulsará a las industrias.

¿Cómo ve a Colombia en ese proceso?

Siento que va bien, que hay mucho interés y se nota mucho la apertura que tienen.

¿Cree que se deba acelerar el proceso de 5G en el país para no estar atrasados?

Cada país tiene su propia velocidad, lo importante es que hagan el mejor trabajo y resulte lo mejor posible para la ciudadanía y para las empresas.

¿Cree que los países latinoamericanos deben trabajar mancomunadamente para conectar a los ciudadanos?

Los países latinoamericanos debemos preocuparnos por trabajar en conjunto. Creo que es muy importante la integración digital entre los países, que estemos conectados con fibra óptica y que podamos colaborar entre todos. Siento que el propósito debe girar en convertir a Latinoamérica en una región potente.

JOHANA LORDUY