Telefónica Colombia cierra operación con KKR

La nueva sociedad está valorada en US$ 0,5 mil millones, aproximadamente 20 veces OIBDA proforma y US$ 410 Enterprise Value por Unidad Inmobiliaria Pasada.

Tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, Telefónica Colombia y la firma de inversión KKR, realizaron el cierre de una transacción con la cual se constituye una nueva sociedad independiente que se encargará de desplegar la red de fibra óptica neutral al hogar (FTTH) más grande de Colombia, de la cual podrán beneficiarse todos los operadores del mercado.

Telefónica Colombia mantendrá el 40% de participación en la nueva sociedad, cuyo propósito es llevar las ventajas de la fibra óptica a unas 90 ciudades del país en los próximos tres años, con una red que cubrirá 4.3 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UIP). Precisamente, se prevé que estos 4.3 millones de UIP aportarán a la meta del Gobierno de Colombia de alcanzar el 70% de los hogares conectados, así como a la mejora de la velocidad en la conectividad del país.

Laura Abasolo, Directora General de Finanzas y Control de Telefónica S.A. y responsable de T. Hispanoamérica, comenta: “Seguimos gestionando proactivamente los activos en Hispanoamérica, creando valor y modulando la exposición en la región. El modelo que impulsamos para fortalecer las infraestructuras de última generación, más variable en el uso del capital y que a su vez permite acelerar el despliegue y crecimiento de clientes, se consolida”.

Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam, señala: “Han pasado solo seis meses para el cierre de esta operación, lo que demuestra la velocidad de ejecución de nuestro equipo. Con esta nueva empresa el mercado tendrá un año muy vibrante en la expansión de redes de fibra óptica, lo que sin duda aprovechará Movistar Colombia para seguir liderando la velocidad de conexión para hogares y empresas”.

Esta nueva sociedad operará como una compañía mayorista neutral, preparada para operar y acelerar los despliegues locales de red de fibra óptica, así como ofrecer acceso mayorista para el negocio FTTH a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Colombia que, a su vez, ofrecen servicios a sus clientes finales.

A través de esta nueva compañía, Telefónica y KKR están contribuyendo a una expansión sustancial del acceso a sus servicios de fibra óptica. Dado su modelo de negocios abierto y neutral, incrementará eficiencias de mercado que beneficiarán directamente a los colombianos en momentos en los que las plataformas de educación remota, telemedicina y teletrabajo son muy necesarias.

En su calidad de plataforma mayorista abierta de FTTH, esta nueva entidad se encuentra en una posición única para poner en valor el enorme potencial del mercado colombiano de banda ancha, contribuyendo al desarrollo social, económico y digital de Colombia.

