Telefónica y KKR sellan alianza para desplegar redes en Colombia

Telefónica Colombia y la firma de inversión KKR llegaron a un acuerdo para constituir una nueva sociedad que se encargará de poner en marcha el más ambicioso proyecto de despliegue de red de fibra óptica neutra al hogar (FTTH) en Colombia, del que podrán beneficiarse todos los operadores del mercado.



(Nace Movistar Money, un nuevo servicio de créditos de consumo).

El objetivo de dicha sociedad, será llevar las ventajas de la fibra óptica a cerca de 90 ciudades del país en los próximos tres años, con una red que cubrirá 4.3 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UIPs), entre ellas todos los mercados relevantes.



El acuerdo establece que la nueva sociedad será participada en el 60% por KKR y en el 40% por Telefónica Colombia. A la misma, Telefónica aportará su actual infraestructura de FTTH, que ya llega a 50 ciudades y municipios y que -al cierre del primer trimestre de 2021- cubría a 1,2 millones de UIPs y como mínimo, 4.3 millones de hogares para finales de 2024, alcanzando al menos 87 municipios.



(Telefónica se reordena en Hispanoamérica).



Además KKR realizará su mayor inversión directa en Colombia, con un valor de transacción aproximado de USD $500 millones, con lo cual afirma su compromiso a largo plazo con la región.



Por cuenta de esta transacción, que valora la nueva sociedad en US$ 0,5 mil millones (aproximadamente 20 veces OIBDA proforma y US$ 410 Enterprise Value por UIP), Telefónica Colombia recibirá un pago de US$ 0,2 mil millones y podrá acceder a una contraprestación por resultados de hasta US$ 0,1 mil millones adicionales.



En la actualidad, Telefónica en Colombia cuenta con más de 380.000 clientes de su servicio de fibra con velocidades simétricas de hasta 500 MB. Precisamente, este despliegue ha permitido que la velocidad media de navegación residencial en las ciudades donde está presente dicha tecnología sea muy superior respecto al de otras localidades.



Estos 4.3 millones de UIPs contribuirán a la meta del Gobierno de Colombia de alcanzar el 70% de los hogares conectados y, sobre todo, a la mejora de la velocidad en la conectividad del país. Esto ayudará a avanzar en el propósito de eliminar las desigualdades en la transformación digital.



La red utilizará tecnología de punta para entregar velocidades de conexión hasta 1.000 veces más rápidas que las redes convencionales, mejorando tanto la calidad como la cobertura del servicio. Así la firma espera ayudar a cerrar la brecha digital, facilitar la nueva conectividad 5G y brindar acceso al teletrabajo, telemedicina y educación virtual.



“Estamos emocionados de, una vez más, trabajar con Telefónica para brindar un mayor acceso de banda ancha a quienes lo necesitan y además hacerlo en Colombia, un país que creemos está preparado para un crecimiento significativo en el futuro y que sirve como un destino atractivo para inversionistas”, dijo Waldemar Szlezak, líder senior del equipo de inversión en infraestructura de KKR.



Para Laura Abasolo, Directora General de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de Telefónica S.A. y responsable de Telefónica Hispanoamérica, “este nuevo anuncio es un paso más en el camino que la compañía se ha trazado en la región para garantizar un crecimiento rentable, cristalizando el valor de su infraestructura e implementando modelos de negocio innovadores y ágiles que mejoran la rentabilidad sobre el capital invertido”.



Por su parte, Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispanoamérica, explicó que “el acuerdo con KKR permitirá acelerar el despliegue de fibra óptica en Colombia a un ritmo sin precedentes, en un mercado que ha demostrado en el último año un enorme potencial. A esto se suman las oportunidades que la fibra generará para miles de hogares y empresas que ven en la digitalización una oportunidad de desarrollo. Es un paso más de nuestra empresa para liderar las conexiones de FTTH en Hispanoamérica”.