Teletrabajo le impone nuevo ritmo al diseño de interiores

El coronavirus ha marcado un nuevo ritmo para todos los negocios y el diseño no es la excepción. Luego de que las oficinas eran los espacios para realizar gran parte de las actividades productivas, ahora el mundo se ha tenido que adaptar a un sistema de teletrabajo que obliga a reconfigurar los espacios dentro de los hogares.



“La decoración como tal está pasando a un plano secundario para darle lugar a una visión más sobria de la intervención del espacio que apunta al predominio de la condición funcional”, afirma Juan Manuel Perea Bello, docente en diseño industrial e interiorismo de las universidades Javeriana, Piloto y La Salle College.



En este sentido, las compañías se las han ingeniado para ofertar nuevas gamas de productos que se acomoden a los requerimientos de las personas. Pintuco, por ejemplo, lanzó recientemente una novedosa pintura que permite rayar y borrar sobre ella al momento de aplicarla.



“Pintuboard permite transformar cualquier superficie en un tablero de marcador borrable, útil para oficinas, instituciones educativas y para el hogar. Es un producto transparente, es decir que el tablero queda del color de la superficie, lo que ayuda en temas de decoración. Además, es de borrado fácil en seco y bajo olor a la hora de aplicarlo”, resalta Luis Villamil, gerente de Construcción.



Este segmento de la compañía que se comercializa por $75.000 el cuarto y $250.000 el galón, no es un producto de temporada sino que hará parte del portafolio de la compañía.



“Queríamos algo que nos permitiera contar con una oferta más especializada y versátil para segmentos como oficinas y educación. Con el tema de HomeOffice y HomeSchooling que se ha venido presentando vimos una oportunidad para llegar a los hogares”, agrega Villamil.



Así como este, los expertos que se mueven en el mundo del diseño manifiestan que otro de los puntos que está adquiriendo gran relevancia en el sector es el mobiliario por la inminente necesidad de organizar es espacio como si se estuviera trabajando desde una oficina.



“Las tendencias en el mobiliario son principalmente las que vengan con segundas funciones, que nos ayuden almacenar o que cumplan con los protocolos de bioseguridad de los espacios, como por ejemplo un punto de recibo para las chaquetas, bolsos y zapatos que son los objetos que hoy en día solo los dejamos pasar hasta la entrada principal de la casa”, asegura Daniela Páez, CEO del estudio de diseño Clinch Design.



A esto se suma el docente universitario para quien la coyuntura marca un espacio muy propio que permite diseñar muebles multiusos en donde se pueden desarrollar actividades de ocio, pero también de trabajo. “Los lugares no estaban preparados para este tipo de eventualidad porque si bien uno en la casa tenía un estudio y un lugar en donde podía desarrollar actividades laborales, no estaba específicamente direccionado para esto”, dice Perea.



En consecuencia, empresas especializadas en el hogar ofrecen sillas y escritorios para adultos y niños. Por ejemplo, Homecenter destaca que su oferta apunta a que “los colombianos puedan tener las mejores opciones para ejecutar sus labores desde la comodidad del hogar. Además, ofrecemos complementos para apoyar el trabajo en casa, como archivadores, bibliotecas y lámparas”.



Y es que en la coyuntura, como afirma la CEO de Clinch Design, los objetos ergonómicos que mejoren las condiciones de vida de las personas en sus tareas como artículos apoya pies y sillas especializadas van a adquirir especial protagonismo.



Cabe destacar que aunque Homecenter y Constructor no producen mobiliario, están asegurando el stock de muebles para el hogar con proveedores locales. “Esto nos ha permitido atender de forma más oportuna a las necesidades de la demanda a nivel nacional mientras que apoyamos a nuestros aliados comerciales en el país”, dijeron voceros de la marca.



En concusión, el diseño en todas sus facetas va a representar un punto muy importante en la generación de negocios emergentes producto de la pandemia puesto que, como lo afirma Perea, “la sociedad le apunta a unos estándares de calidad de vida para mejorar las condiciones de habitabilidad y el diseño puede dar respuesta a esto”.