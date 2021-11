Tendencias y desafíos del mercado asegurador frente a la reactivación

Archivo particular

Con la pandemia de covid-19 el panorama comercial del mundo cambió y según los expertos, la única manera de sobrevivir es adaptarse a la nueva demanda de los consumidores.



Las industrias afrontan el gran desafío del salto digital; el estado debe generar canales de comunicación más efectivos entre el sector privado y público para volver a posicionar al país como un jugador importante en el comercio internacional; y el mercado asegurador debe adaptar su oferta a todos estos cambios y realizar una rigurosa planificación del riesgo.



(Vea: Suben las primas en las aseguradoras).



Estos fueron los puntos clave que se discutieron durante el evento 'Aon Talks: tendencias del comercio exterior, desafíos y oportunidades para el 2022', de Aon plc, compañía líder mundial en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, retiro y salud.



Para Aon Colombia, los últimos dos años han sido muy desafiantes para las empresas por eventos geopolíticos, climáticos y de salubridad, que persisten aún en el 2021 y que fueron profundizados por la pandemia. Estos riesgos impactan la continuidad de los negocios y retan al sector asegurador para diseñar un cubrimiento adaptable a las circunstancias.



Carlos Londoño, líder de la industria de Logística y transporte para Aon Colombia, destaca que la pandemia incrementó en el sector logístico, al igual que en otros tantos, la demanda de soluciones para mitigar sus riesgos cibernéticos, de crédito y comerciales. Lo que las compañías empezaron a buscar fue una forma de blindar toda la cadena productiva y así tener la menor cantidad de pérdidas, en caso de presentarse alguno de estos riesgos en el proceso de logística y transporte.



(Vea: ¿Qué son las ‘insurtechs’ y qué ofrecen al sector asegurador?).



Según la Encuesta Nacional Logística, en el 2020, casi el 90% de las empresas implementó al menos una herramienta tecnológica en sus servicios logísticos dada la necesidad impuesta por la pandemia, y el 88.9% de las empresas empezó a valorar mucho más la gestión de riesgos en el transporte de sus mercancías.



“La solución de los seguros, constituye una medida alternativa que libera capital y se convierte en una especie de pistón dentro del motor de la economía”, afirmó Victor Padilla, líder regional de logística y transporte de Aon Latam.



Sergio Torres, líder de líneas financieras para Aon América Latina, habló sobre una tendencia reciente en el mercado asegurador, específicamente para el sector de logística y transporte: el Trade Disruption Insurance (TDI). Dentro del mundo del riesgo político, existe un producto que está destinado a cubrir un riesgo que se develó y exacerbó tras la pandemia.



El TDI busca cubrir esas pérdidas que se generen a raíz de una falla en la cadena de suministro y que no necesariamente implican daños físicos. Con este producto se cubrirían las pérdidas que se generen en cualquier etapa de la cadena. Y no se activa solo por crisis sociales o salubres, también puede ser por eventos naturales, políticos, o cualquier situación imprevista.



(Vea: Aseguradoras bajan el apetito por pólizas de obras públicas).



Aon ofrece estas soluciones con las que buscan apoyar a sus clientes frente a adversidades que antes no eran tan evidentes.



PORTAFOLIO