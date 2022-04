‘Tendremos un hub de soporte técnico en el país’

De acuerdo con información de Fortinet Colombia, durante el 2021 se presentaron 11.200 millones de ciberataques en el país, lo que evidencia un alza comparada con 2020, cuando la cifra se ubicó en 7.000 ataques.

Lo anterior lo destacó Juan Carlos Puentes Valero, country manager de Fortinet Colombia, quien además en entrevista señaló que las empresas en el país han venido incrementando sus presupuestos en tecnología. Asimismo, el ejecutivo habló de las expectativas de la compañía.

¿Cuál es el balance que realiza de la operación de la compañía en el país?

El balance es muy positivo. La empresa ya lleva en Colombia 18 años y en todo este tiempo no solo ha crecido en ventas, sino en talento humano. En su momento cuando iniciamos operación éramos tres personas y hoy día contamos con más de 140 colaboradores en el país, profesionales que están enfocados netamente en la conectividad segura, el networking seguro y la ciberseguridad. Precisamente este año tenemos una meta y es llegar a los 200 empleados y seguir con nuestras inversiones.

Somos una compañía que cuenta con un ecosistema de socios compuesto por más de 100 partners, con un cubrimiento a nivel nacional. Adicionalmente, para nosotros Colombia representa un mercado con mucha proyección y que ha venido creciendo a pasos grandes. De hecho en 2021 crecimos a tasas más allá del 35% y este año nos estamos planteando crecer en términos de ciberseguridad un 43%.

¿En materia de ciberseguridad, cómo ve el mercado local?

Con la pandemia, la aceleración digital hizo crecer mucho más las inversiones en ciberseguridad. Al final esto se convirtió en la base de muchos procesos de transformación. Hace 6 años, las inversiones y los presupuestos de los clientes no superaban el 2% o el 3% en tecnología. Hoy ya estamos hablando de presupuestos en el orden del 8% y el 12%. Si bien hay más conciencia y todavía falta mucho. Al final creo que nuestro proceso no es solamente comercial, sino de evangelización por eso estamos haciendo desarrollos en las universidades, trabajando con el Ministerio de las Tic, con los gremios, como la CCIT; con los CEO del país para educar a toda la población.

¿Cuáles son los principales retos que han identificado en las empresas?

Yo creo que hoy día hay más concientización de todos los casos que ha pasado en el mundo y en Colombia. Por ejemplo, cuando se secuestra la información, no solo se puede parar completamente una empresa o perder dinero, sino que la reputación también se va al piso. Hoy inversión en ciberseguridad no es un gasto, sino algo necesario para que realmente los negocios estén protegidos y preparados para cualquier eventualidad. Colombia ha venido recorriendo un buen camino con varias regulaciones, Conpes y decretos, en términos de seguridad de la información personal. Creo que hemos avanzado en ese sentido. No obstante, nos falta avanzar mucho más.

¿Qué elementos quedan por fuera de esta ecuación?

Cuando uno habla de ciberseguridad es importante mencionar de tres pilares importantes: tecnología, políticas dentro de una empresa y capital humano. El vector más complejo y débil es la gente porque se puede tener la mejor tecnología y los mejores procesos, pero si usted está en una empresa y entra a un link o a una página web que no reconoce por ahí se puede comenzar el robo de la información, entonces la educación frente a estos temas es importante.

¿Cómo han venido educando a los colaboradores de las empresas?

Contamos con un programa llamado InfoSec que es gratuito para las compañías y es una modalidad de educación virtual, en donde se inscribe a la empresa y se aprende sobre conceptos de ciberseguridad en español. Es una plataforma muy interactiva. Además, las empresas pueden revisar quién se ha certificado o no. Lo que garantizamos es que el nivel de ciberseguridad sube en la empresa. Igualmente, estamos lanzando un cuento infantil para que los niños desde temprana edad aprendan sobre la ciberseguridad.

¿Cuáles son los sectores que reportan más ciberataques?

En el país, durante el 2021, por nuestro laboratorio, detectamos más de 11.200 millones de ciberataques, independientemente del tamaño de la empresa. En 2020, se reportaron 7.000 ataques, lo que evidencia un crecimiento. En Colombia hay una regulación bien interesante en el sector financiero y se ha avanzado mucho porque es una de las industrias que más ataques recibe, pero también está el sector salud y las entidades que prestan infraestructuras críticas, como un empresa que presta servicios de energía eléctrica, el acueducto, o el aeropuerto. Pero los cibercriminales no solo están detrás de las empresas grandes, sino también de las medianas y pequeñas empresas. Hay soluciones para todos.

¿Cuáles son las expectativas para 2022?

Buscamos seguir invirtiendo en Colombia, queremos continuar ofreciendo oportunidades para la pequeña, mediada y gran empresa. Asimismo, vamos a tener un hub de soporte técnico para todas las Américas que operará desde Colombia, en donde vamos a tener de aquí a cinco años, aproximadamente, 500 personas que van a prestar la atención de posventa, atendiendo a los clientes. Será gente capacitada y certificada que pueda responder a las necesidades de nuestros clientes, luego de comprar nuestros productos.

JOHANA LORDUY