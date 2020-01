 'Tenemos el 44% del mercado de televisores en Colombia'

Son los eventos deportivos como La Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio, los que marcarán el mercado del audio y vídeo, no solo en Colombia, sino el mundo.

Con los nuevos desarrollos, los usuarios de televisores están más interesados en tener tecnología de punta en sus hogares y en establecer un ecosistema cada vez más inteligente.



De acuerdo con Johan Pinzón Torres, gerente de mercadeo para Audio y Video de Samsung, este 2020 es una gran oportunidad para la marca surcoreana en el país, pues quieren además de consolidar su negocio crecer y conquistar el mundo de los hogares conectados.



¿Cómo está el segmento en el país y qué viene para el 2020?

​

Cerramos el 2019 con muy buenos resultados, llegamos a una participación del 44 por ciento en el mercado de televisores en Colombia y ese porcentaje quiere decir que avanzamos en el market share que teníamos el año anterior.



Este avance se dio apalancado por las ventas de las pantallas grandes, es decir de las 65 pulgadas hacia arriba y vemos que allí hay una gran oportunidad porque es en donde el mercado está creciendo.



El 2019 fue un buen año para nosotros, por el desarrollo de tecnologías en resolución de imagen como lo es el UHD y el 4K, que es la preferida por el consumidor nacional.

Además de eso, la creación de nuevos contenidos, el fácil acceso a las plataformas y a los desarrollos en televisión y vídeo, nos ha impulsado.



¿Qué tanto ha crecido el segmento de las pantallas grandes?

​

Está por el orden del 158 por ciento, nosotros como Samsung crecemos en ese mercado un 184 por ciento y allí tenemos una participación de ese negocio del 60 por ciento, siendo los líderes.



¿Por qué cree que a los colombianos les gusta tanto el UHD 4K?

​

Esta tecnología primero nos permite tener pantallas más grandes, los dispositivos usan el formato 4K, porque superan la resolución estándar de los televisores más viejos de Full HD casi cuatro veces más y cada vez más los contenidos a los que tienen acceso dejan ver la calidad de la producción como la del televisor.



Este año también llegaron otros tipos de televisores, ¿para quiénes son estos desarrollos?

​

Nosotros este año trajimos al país dos cosas distintas. En términos de resolución nuestro Qled8K con el que fuimos pioneros y fue algo curioso ver cómo el mercado colombiano se comportó con este televisor, pues los que lo compraron fueron muy diversos.



No podemos decir que hay un segmento específico para este tipo de comprador, simplemente es un colombiano que quiere tener la mejor calidad de imagen en su hogar o que le gusta la conectividad de los dispositivos ente sí.



De hecho a ese producto le fue muy bien en las regionales. El primero que vendimos fue en Pereira, pero Medellín, Barranquilla y Cali también reportaron buenos números. Este televisor llegó entre las 55 y las 65 pulgadas y tiene también muchos puntos destacables en diseño para el hogar.



En términos de precio, ¿cuál es la base a la que se puede acceder?

​

El mercado es muy grande, hay para todos los gustos y precios, nosotros tenemos una gama de televisores que va de las 32 pulgadas a las 82 pulgadas.



La tecnología más económica es la HD, pero también tenemos Full HD entre las 43 y 49 pulgadas, en UHD contamos con un portafolio desde 43 hasta 75 pulgadas.



Respecto a temas del diseño, ¿cuál fue la apuesta del año?

​

El ‘The Frame’, que es una nueva categoría en el país y que hace parte del Lifestyle TV, este televisor llegó en el cuarto trimestre del año pasado y fue muy bien aceptado por el consumidor colombiano.



Con este lanzamiento nos pasó lo mismo que con el 8K y es que no tiene un perfil específico porque además de ser televisor, al apagarse es una galería de arte que aporta en la decoración del hogar y que con su Qled da tecnología de punta al usuario.



Sin embargo hemos visto que muchos lo compran no solo por esa ventaja, sino por los demás accesorios que lo hacen diferente, como el invisible connection, es decir la conectividad a un solo cable o el soporte.



¿Cuál es la apuesta y lo que vendrá en el 2020?

​

El consumidor colombiano es muy afín al fútbol, por eso para nosotros la Copa América será uno de los eventos principales, nos vamos a apalancar en las pulgadas grandes.

Al ver que el mercado de 32 pulgadas para abajo pierde participación, nuestra apuesta será ir a lo grande y por eso tenemos pantallas hasta las 82 pulgadas.



El nuevo portafolio que tenemos en Qled8K, también incluye estos tamaños de 82 pulgadas.



Vamos a seguir con la apuesta de ‘The Frame’ en diseño, pero con un mayor tamaño ya no solo de 55 pulgas sino también en 65.



En Qled8K, vamos a tener tres series de televisores al mercado con sus propias características, esto ya fue anunciado en el CES, como la televisión sin bordes, ultradelgada y nuevas tecnologías en audio que permiten tener un complemento ideal.

Seguiremos con el machine learning en los dispositivos y la inteligencia artificial para hacer las mejoras en la imagen.



En Colombia ya tenemos también a la tecnología en el cine con las pantallas Onyx y esto esperamos que siga creciendo.