‘Tenemos pruebas de dumping’: Fedepapa

El presidente de Fedepapa, Germán Palacio, espera que el Gobierno Nacional mantenga por dos años más el arancel ad valorem antidumping aplicado a las importaciones de papa precocida proveniente de Bélgica, Alemania y Holanda y, además, que se eleve el arancel de 8% actual al 30%, para tener una protección efectiva contra la práctica que se mantiene en el país.



Explicó además el impacto que tiene para los productores la determinación de la Corte Constitucional de las actividades agropecuarias de bajo impacto en las zonas delimitadas como páramos. Además de la preocupación frente a los altos niveles en el ingreso del tubérculo que se han presentado durante el año.



¿De qué se trata la decisión de la Corte y cuál es el efecto que tiene en Colombia?



Se trata de mantener el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 que permite las actividades agropecuarias de bajo impacto en las zonas delimitadas como páramos. Estuvimos ante la corte defendiendo el artículo argumentando que la agricultura es posible en estas zonas y que la convivencia entre el medio ambiente y los pequeños productores que utilizan practicas ancestrales y que tiene cultivos de supervivencia beneficia a ambas partes, porque son estos mismos campesinos los que más han cuidado el ecosistema de páramo, salvo una excepciones en las que consideramos hay un mal manejo.



¿Estos campesinos cuánto representan en la capacidad de producción del país?



En Colombia hay 2.300.000 hectáreas en páramo, consideramos que en estas zonas están entre el 25% o 30% de los productores de papa y si no se lograra garantizar esa agricultura de bajo impacto que tiene mínima utilización de maquinaria, poco uso de químicos y buenas practicas para que no se deteriore el páramo o el ecosistema se le quitaría al país más o menos el 30% de la producción y acarrearía un problema económico y social que no es lo más conveniente.



¿Cómo estuvo la producción de papa en 2020 y durante el 2021?



El año pasado fue complicado para el mundo y mucho más para Colombia, hablando de producción de papa, los dos primeros meses y medio tuvimos unas heladas muy fuertes, esa situación se mantuvo casi hasta el 15 de marzo y esto golpeó mucho la economía de los productores, después tuvimos un verano intenso hasta la primera semana de julio y en todas las tiendas de la cosecha de la papa cundiboyacense se fue corriendo y para cerrar un año desastroso se cayeron los precios y tuvimos entonces un bulto de papa a $10.000, es decir un kilo a $200, cuando producirlo costaba alrededor de $700.



Eso hizo que la economía de los productores el año pasado fuera compleja, agradecemos la ayuda de los colombianos porque los consumos aumentaron. Esa caída en los precios se debió a que en el segundo semestre entró la cosecha de la Sabana Cundiboyacense, que es la más grande del país y que todos los restaurantes, hoteles, cafeterías estaban cerrados y se produjo una contracción de la demanda muy fuerte.



Este año empezamos con unos precios competitivos, con los productores recuperando los costos de producción y con buenas expectativas, pero los bloqueos y paros hicieron que la cosecha del sur del país, Cauca, Nariño y Tolima no pudiera salir con unas pérdidas de más o menos unas 10.000 toneladas y hubo sobrecostos en el transporte. Ahora que el mercado se está reactivando nos están golpeando los precios de los insumos con unos incrementos hasta del 60% y esto ha logrado que se desmotive la producción del sector y también nos está preocupando es las crecientes importaciones de papa. Al primer semestre ya vamos por el orden de las 35.000 toneladas, lo que quiere decir que a fin de año estamos hablando de las 70.000 toneladas y eso desplazaría a unas 180.00 toneladas de papa lo cuál sería muy grave.



También consideramos que los fletes internos están muy caros y hay que atacar esta problemática desde diversos puntos de vista.



¿Qué está pasando con esas compras y con el impuesto antidumping?



El problema no son las importaciones sino las prácticas desleales de comercio, estamos denunciando dumping y queremos que las medidas antidumping y el aumento del impuesto ad-valorem se amplíe por otros dos años más.



El ministerio de Comercio ya aceptó que posiblemente seguía existiendo dumping y está en este momento el estudio de en cuánto lo van a ampliar el impuesto para evitar el daño que se le está haciendo a la industria nacional.



Nosotros empezamos este proceso en 2017, en noviembre de 2018 se dictaron las medidas que nos cubrieron hasta el noviembre de 2020, como debemos pedir la ampliación de las medidas seis meses antes, lo hicimos en julio hace un año. El ministerio evidenció que las pruebas presentadas por Fedepapa son coherentes y que hay argumentos para que se vuelvan a aplicar las medidas y se aumente el impuesto, lo que queremos es que se extienda y que ese impuesto este cercano al 30% . No es normal que con un dólar casi en $4.000 y con un arancel del 8% que está vigente, siga entrando 50% más de papa que el año anterior, eso no está bien y por eso consideramos que las medidas antidumping son insuficientes, que si no tienen precendentes y que es una apuesta de este Gobierno, pero necesitamos que sigan, porque a pesar de ser la primera vez que se imponen medidas a empresas de la comunidad económica europea productoras de papa, no fueron suficientes para prevenir esa práctica desleal de comercio.



Queremos seguir mejorando en la productividad, Bélgica que es uno de los grandes tiene un promedio de producción de 36 toneladas por hectárea y acá hay productores que son superiores, además buscamos nuevos mercados como Honduras.



