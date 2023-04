‘Tenemos tecnología, pero falta talento’: Amazon Web Services

Un mayor número de entidades financieras está contratando los servicios de nube con Amazon Web Services (AWS), plataforma de computación, ofrecida a través de Internet por Amazon.com.



Edgar Helou es el country manager de AWS en Colombia, quien dice que desde 2006 ofrecen en el país computo, almacenamiento, procesamiento de Inteligencia Artificial (IA) y analítica, elementos que han cambiado pues antes las empresas compraban infraestructura y ahora lo adquieren como servicio.



“Hemos tenido al sector financiero como cliente, como por ejemplo el Grupo Aval, Bancolombia, Grupo Bolívar, Redeban, ACH, entre otros. Gran porcentaje trabaja con nosotros”, dice Helou.



Para el directivo, hay un aporte de conocimiento al sector con especialistas, por ejemplo con la migración a la nube con cargas básicas pero ahora los clientes piensan migrar temas más complejos y para eso se les pone el servicio de IA y machine learning.



Además, aclara que AWS no ofrece productos sino plataforma para que las entidades construyan o migren sus productos, no solo del sistema financiero sino de otros sectores como el comercio o la industria y para ello cuentan con especialistas en cada rama.



En relación con el sistema financiero el directivo asegura que se están viendo más migraciones de core bancario, para que cuando se presenten picos de demanda, los sistemas puedan atender todo ese flujo de datos.



El country manager de AWS indica que con el sector bancario trabajan para conocer más a fondo al cliente y calcular score (puntaje) crediticio y el uso de datos.



Así mismo, en el segmento de pagos la firma trabaja dentro del grupo de entidades, con el Banco de la República, para establecer el Sistema de Pagos Inmediatos, en el que todas las billeteras digitales sea interoperables de manera instantánea.



Otro de los frentes es el manejo de datos en sector asegurador para entre otros servicios, calcular mejor el riesgo y construir soluciones específicas para cada una de las entidades.



Helou dijo que la seguridad es el punto más importante para AWS y sus clientes, aunque aclaró que es un tema compartido pues las entidades deben encargarse de la seguridad de sus propias aplicaciones e impulsar una cultura en el tema con sus clientes, a quienes deben inculcar al menos doble factor de autenticación, “pues la mayoría no usa ese elemento y eso es grave”.



El ejecutivo revela que una de las más grandes entidades financieras migró gran parte de su core bancario y servicios a la nube con AWS hace dos años y hoy reporta ahorros del 60% en segmentos del negocio.



El directivo dice que los servicios en la nube, según los especialistas, van a crecer 35% anual en los próximos años.

Capacitación en colombia

AWS ha capacitado a 100.000 colombianos en herramientas tecnológicas y aunque no hay una cifra exacta, va a continuar haciéndolo en un plan que incluye a 25 millones a nivel mundial.



“La tecnología ya está. Falta el talento. Tener el talento adecuado para que más emprendedores se arriesguen a hacer cosas de base tecnológica”, dice Helou.



Así mismo, asegura que se necesita gente para hacer gestión de la nube, IA, analítica, cómputo, desarrollo, programación, y ciencias básicas.

