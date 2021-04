Tener sociedades sostenibles, la nueva apuesta de Epson

Archivo particular

Epson, se ha enfocado a lo largo de los años en los negocios de impresiones, proyectores y robots de precisión para las empresas, pero luego de enfrentar el primer año del coronavirus, su foco serán las sociedades sostenibles y el ambiente.



Si bien, como parte de su visión de negocio, la empresa ya ha diversificado su cartera de productos en años recientes y ha conquistado con éxito nuevos mercados como la impresión textil, proyectores de gama alta con tecnología láser, impresoras de punto de venta con PC incorporados, las etiquetas y digitalización de documentos, entre otros.



Yasunori Ogawa, el presidente global de Epson, asumió su cargo en abril de 2020, en medio de todos los retos que la pandemia ha significado para las compañías. El ejecuivo explicó el cambio en el foco y el futuro que esperan alcanzar.



¿Cuál es la estrategia de Epson para el futuro?



Recientemente actualizamos nuestra visión corporativa y queremos concentrarnos en tres puntos: el ambiente, la transformación digital y la co-creación.



Siempre hemos creído firmemente en contribuir a resolver los problemas ambientales globales, tenemos nuestro compromiso de eliminar los CFC de nuestras operaciones en todo el mundo.



En el futuro, avanzaremos de manera constante en las medidas para utilizar electricidad 100% renovable. En esta y otras actividades ambientales continuaremos persiguiendo objetivos elevados e impulsaremos agresivamente para lograr nuestras metas.



La meta es hacer de nuestros productos algo bueno para el ambiente y por ejemplo, soluciones como EcoTank, funcionan perfectamente en esta idea de negocio, pues son tecnologías únicas eficientes, compactas y de precisión que mitigan los impactos en todas las etapas de la cadena de suministro.



En terminos de transformación digital, queremos unificar las plataformas con nuestros productos para que sean más fáciles de usar para los clientes corporativos, y también hemos sido fuertes en promover las ideas y co-crearlas con nuestros socios, así buscamos tener un efecto tanto en el medioambiente como en la economía y el desarrollo.



¿Qué son las sociedades sostenibles y cómo están impulsándolas?



Es un poco de nuestro compromiso de reducciones, estar enfocados en los tres puntos base, lo principal en lo que hemos avanzado es en la reducción en las emisiones de CO2, en la descarbonización, y lo otro es el efecto que hemos tenido con el reciclaje de nuestros productos.



Nos hemos enfocado en proveer buenos productos ambientalmente, que es también nuestro foco, y en dar varias respuestas en diversos segmentos. Por ejemplo, en las oficinas queremos llegar a tener impresoras de inkjet para reducir esos gastos que antes también significaban desperdicios, otro ejemplo es la impresión a gran escala y creemos que podemos mejorar los métodos con este tipo de tecnología, y así ayudaremos.



¿Con la pandemia han visto cuáles serán los cambios de planes en los negocios?



No pienso que sea necesario cambiar los planes por la pandemia, no los hemos cambiado nosotros, pero sin duda hemos vendido menos en algunos productos y creemos que ese efecto se mantendrá en el tiempo. También hemos visto otras oportunidades, por ejemplo nos reunimos más con los clientes, somos más digitales y tenemos más contacto que antes.



¿Cómo ven al segmento corporativo en el realidad postpademia?



En este segmento las ventas han caído y mucho, de hecho más de lo que lo esperabamos, también sabemos que no volverá a ser lo que era. Pero vemos un efecto en las oficinas, serán más pequeñas y más fáciles de usar y de equipar, allí hay oportunidad.



¿Qué vendrá en lo que son desarrollos?



Queremos hacer las cosas más sencillas para las personas, para que puedan imprimir más fácil, hemos hablado de empresas, pero hay muchos negocios que también serán más descentralizados.



Tenemos un negocio fuerte en robots y ahí podemos tener una buena oportunidad postpandemia, porque estos robots pequeños pueden ser más útiles para las compañías en manufactura y en la implementeción de las líneas de ensamble.



Es probable que nos concentremos en desarrollar soluciones individuales y en robots inteligentes y también en los diferentes tipos de máquinas que se pueden usar para ensamblar y posiblemente podamos venderla toda, así que allí también estaremos enfocados.

