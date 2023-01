Termotasajero apuesta a apoyar centrales de carbón con planta solar

En medio de la construcción de la Hoja de Ruta para la Transición Energética, Termotasajero, una de las compañías que aún opera centrales térmicas a carbón, inauguró su planta solar. Con esta, la empresa inicia un pipeline de proyectos para doblar su capacidad con energías renovables. José David Montoya, su presidente, explicó que hasta 2030 llegarán a 250 megavatios renovables.



¿Cuáles son las características de este proyecto?



Este es un proyecto que va a reducir en su vida más o menos 180.000 toneladas de CO2, eso es más o menos en 10 años. Algunas de sus características principales es que tiene una capacidad de 335 megavatios, ubicados en 4 hectáreas, 9.600 paneles y aportará 5,2 megavatios pico de energía renovable.



¿Qué inversión requirió el proyecto?



Fueron cerca de $20.000 millones.



¿Esta energía se está vendiendo en bolsa o por contratos?



Por el momento todo está en bolsa, pero ahora que está funcionando esperamos poner una parte por contrato.



¿En medio de la alta hidrología, qué expectativas de precio tienen para vender la energía?



La verdad es que los precios de ahora no tienen mucha explicación, teníamos una expectativas de precios un poco más bajos por los temas de hidrología y niveles de los embalses. También, teníamos expectativas más bajas y estamos esperando a ver cómo se comporta el mercado, pero estamos buscando vender la energía en contratos de largo plazo.



¿Cuánto aumentaron los costos de construcción de la obra por factores como el dólar?



Más o menos un 20%.



¿Cuánto generaron el año pasado, teniendo en cuenta la hidrología?



Tenemos una capacidad instalada de 335 megavatios en las centrales térmicas. Venimos afectados por el fenómeno de La Niña, por eso el año pasado la generación fue de 35% de lo que las plantas son capaces.



¿Qué impactos hubo en la estructura de costos por el alto precio del carbón?



Se vio muy afectada. Hace un año y medio comprábamos la tonelada a $150.000 y hoy estamos comprando a $800.000, es casi un 500% de incremento en el costo. A pesar de que tiene muchos detractores, con la crisis energética, los países están comprando mucho carbón.

¿Se reflejó directamente en las tarifas o absorbieron el incremento?



Eso lo tuvimos que absorber nosotros porque Termotasajero tiene 85% de su energía vendida en contratos.



¿Eso los dejó dando pérdidas a cierre de año o terminaron en negro?



Cerramos en negro, pero fue un año con dificultades y este que inicia seguramente será muy difícil porque estamos esperando a cierre de año un fenómeno de El Niño que nos va a obligar a generar y suplir nuestros contratos y seguramente el carbón va a estar costoso. Esperamos que el carbón se normalice hacia el 2024.



¿También tuvieron dificultad para adquirir el carbón?



Sí, es muy difícil conseguirlo, pasan cosas como que nosotros vamos a comprar y competimos con un comprador alemán que es capaz de comprar la tonelada más alta. Además no hay una política clara de abastecimiento interno, contrario a lo que han hecho otros países.



¿Ha hecho acercamientos con el nuevo Gobierno para analizar opciones?



Sí, ya hemos hablado con el Gobierno. Es una conversación complicada, pero el país requiere energía y la transición debe ser pausada y bien pensada. Hemos hecho un llamado de que se necesita confiabilidad, avanzar en la transición (en la que estamos trabajando) para generar tranquilidad al país. Hasta el momento no hemos tenido mucha receptividad.



Tienen planeado doblar su capacidad instalada en renovables no convencionales. ¿Cuándo se daría esto?



Esperamos que se dé en 2030. Eso parece mucho tiempo, pero desarrollar proyectos en Colombia es cada vez más complejo. Entonces estamos planeando la expansión, para sumar 250 megavatios.

¿Estos planes podrían retrasarse por las dificultades económicas?



Sí, sin duda. La tasa de cambio y el financiamiento están por la nubes. Hay cosas que nos preocupan, como que se nos quite el régimen de zonas francas, que iba hasta 2028 y ahora ya no tenemos los beneficios. Ese tipo de cosas no hacen ser más cautos.



Se espera una nueva subasta de cargo por confiabilidad, ¿cómo ve usted esta decisión?



Es urgente que el Gobierno tome este tema con la seriedad que requiere. La gran mayoría de proyectos de expansión que están en construcción están retrasados y por ende se necesitan proyectos que se construyan más rápido y sean relativamente menos complejos y eso seguramente pase por la generación térmica.



El Gobierno plantea una transición hacia energías limpias. ¿Ustedes qué rol van a jugar ahí?



Le hemos insistido al Gobierno, al margen de esta coyuntura, que el país tiene más carbón que gas en su suelo, por lo que nosotros podemos suplir una parte de la necesidad.



Le estamos apostando a complementar nuestra generación térmica a carbón con solar, con eso garantizamos que podemos entregar energía en firme en cualquier momento del día. Lo que no está en discusión es que tenemos que hacer un uso responsable de esos recursos.

