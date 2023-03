Tesla estaría fabricando carros eléctricos en México a finales de 2023

En un mes y medio más podría colocarse “la primera piedra” de la “gigafábrica” de Tesla en Nuevo León, al norte de México, y debería estar en operaciones para finales de este año o inicios del 2024, adelantó este lunes el gobernador del estado, Samuel García.



(Vea también: Qué hace a México el mayor fabricante de autos eléctricos en A. Latina).



Adicionalmente, el funcionario informó, en entrevista con EFE en sus oficinas en Palacio de Gobierno en Monterrey, que solamente se está a la espera de los permisos federales para iniciar con la construcción del proyecto.



La “gigaplanta” estará ubicada en el municipio de Santa Catarina, a unos 17 kilómetros de Monterrey, y representará una inversión inicial de US$5.000 millones, además de que generará unos 35.000 empleos, entre directos e indirectos.



(Lea también: El camino de Elon Musk para ser uno de los hombres más ricos del mundo).



“Para que se dé la primera piedra requerimos que ya estén todos los permisos listos, ya lo local ya quedó palomeado, falta lo federal entonces nada más estamos esperando que Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) de las anuencias y arrancamos”, dijo García.



Además, especificó que este proceso, según la ley, puede tardar aproximadamente un mes y medio por lo que en ese tiempo el consejero delegado de Tesla, Elon Musk podría estar en Nuevo León para el arranque del proyecto. El miércoles de la semana pasada, durante la celebración del “Investor Day 2023” celebrado en Austin (Texas, EEUU) el magnate confirmó la instalación de Tesla al norte de México.



(Vea: Tesla retirará del mercado 362.000 carros por fallas en el software).



“Para no especular sobre los términos (el tiempo en el que estará ya en operaciones) la planta de Shanghai fue una réplica de Austin: el mismo proceso, la misma planta, el mismo modelo y la hicieron en nueve meses. Acá es mucho más ambicioso, están hablando de una planta que con un nuevo sistema de ensamble va a crear un nuevo modelo que es el más económico del mundo”, explicó.



Agregó que, por ahora, no hay una fecha cierta para que la armadora en Nuevo León entre en funciones, pero podría ser para finales del 2023 o inicios del 2024. La planta será la primera de producción de automóviles de Tesla en Latinoamérica y la quinta de todo el mundo, tras las que ya operan en Fremont y Austin (Estados Unidos), Shanghai (China) y Berlín (Alemania).



(Lea: Musk donó millones en acciones de Tesla a organizaciones benéficas).



Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un inicio mostró oposición a que Tesla se instalará en Nuevo León porque tenía dudas de la factibilidad ante el desabasto de agua en la entidad, ahora respalda al 100 % el proyecto.



El gobernador de Nuevo León dijo que el mandatario federal se convenció cuando vio que Tesla no utilizaba para la fabricación de autos eléctricos agua potable. “Yo tengo muy buena relación con particulares y secretarios que todos los días lo ven (al presidente) entonces cuando se empezaron a ver las dudas de factibilidades, entonces por tres o cuatro lados le mandaba las fichas (del proyecto), la del agua tratada, de la energía, del medio ambiente y siempre estuvo atento”, mencionó García, miembro del partido opositor Movimiento Ciudadano.



(Vea: Tesla llega a México con planta para fabricar carros eléctricos).



Aseguró que cuando López Obrador vio la ficha de que el agua que usa Tesla es tratada se convenció de la instalación de la armadora en Nuevo León y ahora brinda su apoyo total al proyecto.



EFE